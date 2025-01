Il ’Malaguti’ vede le stelle. "Assi e formula vincente,. San Lazzaro ha già vinto»

Tutto è pronto per l’edizione numero 34 del trofeo Bruna Malaguti. Al PalaYuri e alla palestra Rodriguez di San Lazzaro inizia l’edizione 2025 del torneo diventato ormai un punto di riferimento, un’occasione per riunire i migliori talenti cadetti di tutta Italia. La macchina organizzativa è in moto da settimane, pronta ad ospitare le 16 squadre che si daranno battaglia per conquistare, o nel caso della Stella Azzurra Roma di mantenere, il trofeo. Anche gli ultimi dettagli sono stati limati dalla squadra dei 35-40 addetti ai lavori della Bsl, pronta a seguire i team e rendere ancora più speciale il torneo.

Si comincia oggi, andando avanti tra PalaYuri e palestra Rodriguez fino a lunedì, giorno o in cui sono in programma le finali. "In 34 anni sui nostri parquet sono passati tantissimi talenti e per noi questo è un vanto anche perché riusciamo, con impegno e volontà a organizzare e portare avanti in maniera soddisfacente il torneo – sottolinea Roberto Rocca, direttore tecnico della Bsl –. Anche quest’anno ci attende una bella edizione che presenta una formula rinnovata. Le favorite? Bassano è la più quotata, parlando benissimo di Cantù, ma attenzione anche a Reggio Emilia, Ferrara e Torino che squadre di qualità e ai campioni in carica della Stella Azzurra Roma, insomma i giocatori e le squadre qualità, almeno 5-6 in grado di vincere, non mancheranno di certo".

Nel girone A sono state inserite Moncalieri, Pesaro, Padova, Virtus Bologna, Bsl San Lazzaro, Stella Azzurra Roma, Forlì e Cantù. Nel B invece Bassano, Don Bosco Livorno, Ferrara, Venezia, Torino, Fortitudo Bologna, Reggiana e Udine. L’edizione 2025 presenta per altro importanti novità nella formula e nella classifica. Le formazioni dei 2 gironi saranno suddivise in base a 4 fasce di merito, 2 team per fascia. Nei primi 3 giorni ogni squadra giocherà 3 partite, sfidando team di fasce diverse.

Al termine della fase iniziale i tabelloni delle semifinali. Le prime quattro si sfideranno per il titolo, poi a seguire le sfide dal quinto all’ottavo posto, dal nono al dodicesimo e dal tredicesimo al sedicesimo. La fasi conclusive tra domenica e lunedì. La finalissima, preceduta dalla gara delle schiacciate si giocherà al PalaYuri a partire dalle 18.30.

La prima giornata: palestra Rodriguez: Ferrara-Cantù (ore 12), Udine-Forlì (14), Bsl San Lazzaro-Livorno (16), Reggiana-Torino (18). PalaYuri: Fortitudo-Padova (12,30), Venezia-Moncalieri (14,30), Stella Azzurra Roma-Virtus Bologna (16,30), Bassano-Pesaro (ore 18,30).