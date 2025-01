Il match oggi alle 18 alla palestra Toscanini. Coach Pinelli: "Siamo tutti vicini in classifica. Serviranno testa e unione». I Dragons se la vedono con la Sancat Firenze

C’è la Sancat Firenze sulla strada dei Dragons Prato che vogliono proseguire nella striscia positiva di risultati. Alla palestra Toscanini la squadra di coach Pinelli andrà a caccia dei due punti contro un avversario che all’andata seppe imporsi per 82-77 con 24 punti di Baldasseroni e 19 di Ricci. I fiorentini, sesti in classifica a 6 lunghezze dai Dragons che sono secondi, sono un mix di gioventù, talento e qualità contro cui i pratesi dovranno sfoderare una prestazione top per averne la meglio.

"Stiamo indirizzando la stagione su binari che potrebbero dare orizzonti importanti – spiega Marco Pinelli –. Il campionato è duro, lungo, dunque serviranno testa e unione. Siamo tutti vicini in classifica, un paio di vittorie o sconfitte cambiano il panorama temporaneo, com’è giusto che sia in questo momento. A questo punto della stagione è normale che la classifica sia ancora molto compatta".

"I risultati sono lì – prosegue il coach dei Dragons -, la cosa importante per Sancat è il trend delle ultime uscite. A Firenze con Pino hanno giocato un gran derby e sono stati competitivi come sempre. Anche questa settimana abbiamo avuto dei problemi di roster legati a situazioni di varia natura. Ringrazio lo staff atletico e sanitario per il lavoro che stanno facendo per avere tutti al meglio. Dobbiamo essere fiduciosi e lavorare per cercare nuovi equilibri, forti di una qualità tecnica e morale che credo possa permettere di centrare i nostri obiettivi. Avremo bisogno del sostegno della nostra family fra l’altro, visto che è anche la prima partita alle Toscanini del 2025 e la prima dopo la vittoria della coppa Toscana".

Arbitreranno Matteo Barbanti di Livorno ed Azzurra Benenati di Cecina, si gioca alle Toscanini con palla a due alle ore 18.

Massimiliano Martini