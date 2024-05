Il nuovo allenatore. Virtus e Galetti: manca solo la firma

Il campionato è finito oltre un mese fa e in casa Virtus c’è un silenzio apparente. Il club ha già scelto l’allenatore che sarà Gianluigi Galetti, ma i tempi non sono ancora maturi per annunciarlo e la cosa accadrà probabilmente i primi giorni di giugno. Sarà Galetti a guidare i gialloneri nella prossima stagione agonistica, e al suo fianco nei panni di vice una vecchia conoscenza della Virtus, quell’Aki Zarifi che con la V imolese sul pezzo ci ha giocato e la squadra l’ha pure allenata. Nello staff non ci sarà più come preparatore tecnico Giorgio Devetag, il rapporto fra l’ex giocatore goriziano e il club si è praticamente chiuso nell’ultima partita di campionato. Prossimamente si capirà se Devetag verrà sostituito con un uomo di fiducia di Galetti o il ruolo di preparatore tecnico sarà svolto dallo stesso Zarifi o da qualche altro componente. Galetti e il club hanno già probabilmente parlato di come sarà la squadra, c’è da capire quanti giocatori sono funzionali al nuovo progetto.