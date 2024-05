Il programma. Mercoledì gara 4. Sabato prossimo l’eventuale gara 5

Matias Deliallisi di Livorno e Giacomo Russo di Firenze. È questa la coppia di arbitri che dirigerà gara 3 della finale-derby tra Mens Sana e Costone, palla a due alle 18. È il primo dei due incontri che si giocano in viale Sclavo: gara 4 è in programma mercoledì 22 maggio alle 20,45. Per chi non potrà recarsi al PalaEstra c’è il live streaming dalla piattaforma Starplane (link: https://ticket.eventplane.it/event/g3msbvcsds), ma la partita sarà trasmessa in diretta anche da Canale3 Toscana, RadioSienaTv, Gazzetta di Siena e Siena News. Nel caso in cui le due partite in casa della Mens Sana dovessero far registrare una vittoria a testa per squadra, l’eventuale bella si giocherebbe al PalaOrlandi sabato 25 maggio alle ore 20,30. Vietato però sbilanciarsi in ipotesi e andare troppo avanti con la programmazione: l’andamento della serie, estremamente intenso ed equilibrato, ci dice che ancora può succedere di tutto. In un senso e in un altro.