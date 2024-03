Il torneo dedicato agli sponsor. Risate e canestri nel ’3vs3’ Martedì sera al PalaBigi si è svolta la prima edizione di ‘B2Basket’, coinvolgente torneo di ‘3vs3’ per sponsor biancorossi. Vittoria per la farmacia ‘Lazzaro Spallanzani’ di Scandiano. Luca Masoni (team Spallanzani) premiato come Mvp.