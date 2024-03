In Divisione 1 trasferta amara per la Gea. Sconfitta al supplementare con il Valdicornia

Partita combattuta e alla fine amara per la Gea Basketball Grosseto sul campo dello Studio Arcadia Valdicornia nel campionato di Divisione 1. I ragazzi di Marco Santolamazza si sono arresi alla formazione del Venturina (81-79) al termine di una battaglia di 45 minuti, risolta solo al tempo supplementare. Edoardo Furi e compagni sono stati quasi sempre in vantaggio, hanno avuto diverse occasioni per chiudere un match che alla fine è stato deciso dagli episodi. La Gea ha comunque disputato una partita di grande spessore, con buono giocate e con una grande reazione nel momento in cui Valdicornia si è portata a più sette e ha rischiato di fuggire via. Oltre alla straordinaria prestazione, il Grosseto è riuscito a conservare il vantaggio negli scontri diretti e questo può comportare di chiudere la regular season in quarta o quinta posizione, avendo una migliore differenza canestri con Valdicornia e Calcinaia.