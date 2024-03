In serie c i dragons vanno a trovare la polisportiva sancat. Torneo di Maxibasket: un weekend con i campioni nella palestra del Buzzi

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket vintage. Oggi e domani a Prato si svolgerà la quarta edizione del "Torneo di Maxibasket Città di Prato", categoria Over 50, che quest’anno sarà impreziosito dalla partecipazione della nazionale italiana Over 60 Fimba (Federazione Internazionale Maxibasket), che parteciperà ai prossimi Europei di Pesaro per difendere il titolo conquistato due anni fa a Malaga. Il Maxibasket è una disciplina in crescita esponenziale sia in Italia che nel mondo. L’associazione "Street Basket Prato", grazie all’azione del presidente Marco Scarselli e del vice Luca Magni, ha sposato subito il progetto Maxibasket. La nazionale azzurra Over 60 utilizzerà la manifestazione pratese come test match in preparazione degli Europei e dovrà vedersela con varie squadre agguerrite, composte da giocatori di età inferiore: il San Severino basket Bologna, capitanato da Graziano Bracali, i Flyers di Chianciano Terme di Max Jovine, il Lab di Udine di Massimo Piubello, e la squadra di casa, lo Street Basket Prato, vincitore della terza edizione del torneo, ma orfano del capitano Luca Magni, che giocherà nella nazionale Over 60 e che sarà sostituito da Claudio Vitale. Sarà l’occasione per rivedere in campo campioni del calibro di Dan Gay, Massimo Sbaragli, Tie Stama, Marco Aprea e Marco Tirel. Il torneo si svolgerà nella palestra del Buzzi a partire dalle 14: le squadre saranno divise in due gironi da tre formazioni, che si affronteranno in mini tornei all’italiana di tre partite con tempi da 24 minuti ciascuno. Domani le fasi finali a partire dalle 9.30.

Passando invece al basket di serie C maschile, stasera alle 19 i Dragons saranno in trasferta sul campo della Polisportiva Sancat. I fiorentini hanno raccolto tre punti in questa fase di campionato. Fuori casa, hanno perso a Siena (sponda Costone) e a San Vincenzo. I pratesi sono reduci da tre sconfitte consecutive e devono cercare la prima vittoria della seconda fase per sperare nei play off.

L. M.