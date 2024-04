Interviste: coach Betti. "Serviva più prontezza nell’approccio»

A fine partita coach Paolo Betti analizza la prestazione e la sconfitta, seppur ininfluente, dei suoi. "Una partita che non aveva valenza della classifica come sapevamo bene ma dovevamo essere più pronti nell’approccio". Così l’allenatore della ‘Note di Siena’ commenta il ko dell’ultimo turno della poule promozione. La reazione di testa e cuore prima che di tattica è una delle cose da salvare in una serata comunque per fortuna senza strascichi di nessun genere. "Si. Poi una volta andati sotto anche nettamente la squadra sinceramente ci ha provato tentando più volte di rientrare tornando a contatto o quasi ma ogni volta una ottima Sansepolcro, eccellente in attacco, ci ha ricacciato indietro. Complimenti a loro". Da domani la squadra tornerà ad allenarsi mettendo nel mirino la prima partita dei playoff, in programma domenica alle 18 in casa contro San Vincenzo. Rientrerà dopo aver scontato il turno di squalifica Iozzi mentre sono da valutare le condizioni di Marrucci ieri tenuto a riposo precauzionale. Le date delle semifinali playoff, al netto di eventuali modifiche, sono: domenica 21, mercoledì 24, domenica 28, mercoledì 8 e domenica 12 maggio. La Mens Sana giunta seconda giocherà in casa le prime due e l’eventuale quinta.