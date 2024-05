Interviste: coach Tozzi. "Onore ai biancoverdi. Devo ringraziare tutti»

Coach Tozzi (nella foto), prima di essere letteralmente annaffiato dai suoi giocatori con la classica doccia dei festeggiamenti, ha commentato l’esito della stagione: "Prima di tutto onore alla maglia biancoverde – ha esordito Tozzi –, ai ragazzi che l’hanno indossata per tutto l’anno con grande vigore, con grande forza, al loro staff tecnico e a Riccardo Caliani che da due anni sta facendo un grandissimo lavoro. Lo dico con il cuore, chi mi conosce lo sa". Poi la lunga lista di ringraziamenti e dediche per un successo sofferto nella serie finale ma indubbiamente meritato: "Devo ringraziare tante persone, ovviamente il presidente che mi ha accolto in questa famiglia con grande entusiasmo; Emanuele Montomoli è una persona istrionica ma di grande equilibrio, è un uomo che sa progettare. L’altro che voglio ringraziare è Francesco Bonelli, se sono qui è merito suo; ci eravamo ripromessi di arrivare qui in tempi non sospetti, ci siamo arrivati. Ringrazio Andrea Naldini, che ha creato veramente una società top, Andrea Sprugnoli con il quale finalmente ho vinto un campionato perché venti anni fa avevamo perso una finale a Firenze con la Libertas Livorno con lui giocatore. Ringrazio il Costone e ovviamente i miei collaboratori; Ricky, che è stato eccezionale, Giovi, e tutto lo staff medico, il doc, Ilaria e Leo. Poi voglio ringraziare Guido Sani: chiaramente chi non è nato al Costone non può essere costoniano, io non lo sono, sono prestato qui a fare l’allenatore, ma lui in tante occasioni, a cena o durante qualche allenamento, mi ha raccontato tanti aneddoti, sono venuti fuori i nomi di tanti senesi, Ezio Cardaioli, Giorgio Brenci, Alberto Ceccherini, Sandro Boccini, e mi sono messo in ascolto con grande rispetto di tutto l’ambiente Costone". Durante i festeggiamenti poi è stato salutato con tanto di annuncio dello speaker d’eccezione Zeneli l’addio al basket giocato di Gianni Terrosi.

St.Sal.