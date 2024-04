Interviste: coach Tozzi. "Per noi traguardo molto importante. Agliana? Sarà dura»

"Un bel risultato fare 8/8 nella seconda fase dove, praticamente, erano tutti scontri diretti con squadre che avevano fatto ottimi percorsi. Per noi un traguardo molto importante". Sono state queste le prime parole a caldo di coach Maurizio Tozzi dopo la vittoria del suo Costone contro Pino Firenze. "Contro Pino abbiamo fatto una buona partita - ha proseguito il tecnico gialloverde -. Almeno finché l’abbiamo giocata, negli ultimi 5 minuti abbiamo fisiologicamente un po’ mollato. Sorprattutto a livello di attitudine e concentrazione per stare in campo. Però nonostante questo è stata una buona partita". Domenica prossima partono i playoff e, in semifinale, per il Costone, ci sarà Agliana. "Una squadra ben organizzata – ha detto coach Tozzi -. Hanno giocatori esperti che sanno benissimo cosa significa giocare un playoff. Dunque – ha concluso – sarà una serie senz’altro molto dura e impegnativa".