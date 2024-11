‘Io tifo Mens Sana’ entra nella società. Frati: "E’ un legame unico e speciale"

Un atto formale che segna un’ulteriore tappa del percorso della Mens Sana Basketball, dando ufficialità a ciò che sostanzialmente avviene da mesi e che rende inscindibile il rapporto tra ambiente e società. Con un atto firmato dal notaio Stefano Cambiaggi, l’associazione Io tifo Mens Sana (ITMS) entra ufficialmente nel capitale sociale con il 9.09% delle quote. La restante parte è al 77.27% della Polisportiva Mens Sana e 13.64% di Uni.Co. snc. Ufficializzato anche il nuovo consiglio di amministrazione: oltre al presidente Francesco Frati (nella foto), al vicepresidente Claudio Ridolfi (rappresentante di Uni.Co.), Andrea Corsini, Alessandro Favilli e Roberto Maestrini, entra in quota ITMS Guido Guidarini. Nella stessa sede è stato deliberato anche il nuovo statuto della società, adeguato alla nuova normativa che disciplina le attività sportive in Italia. "Si tratta di un punto di arrivo di un percorso avviato l’estate scorsa quando ITMS manifestò la volontà di entrare nella compagine societaria – ha spiegato il presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati -. Abbiamo posticipato il momento delle firme perché nel frattempo è cambiata la legge sullo sport ma, nella sostanza, la collaborazione va avanti fattivamente e costruttivamente da mesi. L’associazione – ha raccontato ancora Frati - ci è vicina e ci supporta in tante attività. Non per ultimo il noleggio di un mezzo che permetterà di agevolare le trasferte di giovanili e prima squadra. È, in sintesi, la formalizzazione di quello che diciamo da tempo – ha concluso Frati -: un legame unico e speciale tra tifosi, società e squadra in cui tutti si sentono partecipi e protagonisti del progetto. Il rappresentante dei tifosi che entra integralmente in società rappresenta un’altra tappa del nostro comune percorso di crescita". "Sin dalla ripartenza e già prima dell’operazione "spin off" della scorsa estate i tifosi sono stati accanto e vicino alla Mens Sana – ha aggiunto il presidente di Io Tifo Mens Sana Stefano Parrini -. Le firme sono il completamento di un percorso che la nostra associazione aveva deliberato il 4 luglio 2023. Il tutto per ribadire l’unicità della Mens Sana, in cui la gente e il popolo biancoverde si compenetrano vicendevolmente nelle attività agonistiche e amministrative. Supporteremo la società – ha concluso Parrini - con tutte le nostre forze e capacità". L’atto arriva alla viglia del match di Arezzo, prima giornata del girone di ritorno. Partita di grande importanza: la Mens Sana deve difendere due punti di vantaggio in classifica e il +5 dell’andata.

AF