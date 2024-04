L’8ª giornata della fase a orologio: sul -1, negli ultimi secondi, 0/3 ai liberi per gli scaligeri. Fortitudo ad Agrigento. Verona si suicida nel finale a Latina

Sono sei le gare oggi in programma nell’8ª giornata della fase ad orologio del campionato di A2. Sulla carta, le rivali dell’Unieuro hanno turni abbordabili: la Fortitudo Bologna è impegnata sul campo di una Agrigento che ha richiamato in panchina coach Damiano Pilot per provare a salvarsi, mentre Udine sarà di scena sul parquet di Casale Monferrato per restare in scia al secondo posto occupato proprio dai bolognesi (non può più, però, arrivare prima). Ma guai a sottovalutare chi adesso deve salvarsi: ieri Latina ha battuto Verona 71-70. Vani i 29 punti in 25’ del pivot gialloblù Ivan Buva. Devoe subito fallo sul tiro da tre, sul -3 a -3”: segnati i primi due, ha fallito il terzo, catturando il rimbalzo e tornando in lunetta a 1” dalla fine. Ma altri due errori (0/3 negli ultimi tentativi) hanno incredibilmente condannato la Tezenis.

Nelle altre gare di ieri, Trapani ha battuto Trieste 81-73 (rispettivamente 10 e 11 punti per i nuovi acquisti Stefano Gentile e Amar Alibegovic). Non si ferma Cividale, che espugna anche Milano 92-94 (31 punti di Lucio Redivo). Treviglio ha fermato Orzinuovi 79-78, mentre la Juvi Cremona (pur privatasi di Magro e Musso) ha battuto Nardò 73-68.

Forlì assiste interessata alla volata per il secondo posto nel girone Verde: oggi Cantù, dove la posizione di coach Devis Cagnardi sembra tutt’altro che solida, cerca certezze ospitando l’Assigeco Piacenza. Torino-Rimini si giocherà invece domani. Tornando a oggi, Rieti attende una Cento a trazione argentina con Bernardo Musso a fianco di Carlos Delfino. Infine, la Luiss (dove esordirà l’ex biancorosso Tyler Cain) ospita Chiusi: punti pesantissimi tra salvezza e playoff.

Classifica del girone Rosso: Forlì 48; Fortitudo* e Udine 42; Verona° 36; Trieste° 34; Rimini e Cividale° 30; Piacenza 28; Cento* 26; Nardò° 22; Orzinuovi° 18; Chiusi 16.

*: una partita in meno; °: una partita in più.