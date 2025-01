La 19ª giornata. Final Four possibile col ko di Cividale e altre combinazioni

La prima gara dell’anno è anche l’ultima giornata del girone di andata. Le prime tre della classe sono già qualificate alla Final Four di Coppa Italia. Rimini deve vincere a Cremona per tenere il primato, più difficile la sfida di Udine (a pari punti) sul campo della Fortitudo. Cantù ospita Nardò e attende. Per il quarto posto, invece, tutto può ancora succedere: Forlì si qualifica solo in un caso: arrivo a pari punti con Cividale, Milano e Verona. Pertanto, oltre al successo dell’Unieuro contro Rieti, serve il ko di Cividale, in una difficile sfida contro una Pesaro in veemente risalita. Questo unito ai successi dell’Urania contro Cento e Verona su Piacenza. Impossibile? No di certo, ma molti sono gli incastri che si dovrebbero verificare.

Le altre gare: Brindisi-Livorno, Vigevano-Torino e Orzinuovi-Avellino.

La classifica: Rimini e Udine 28; Cantù 26; Cividale 24; Forlì, Rieti, Milano e Verona 22; Avellino 20; Pesaro, Fortitudo e Orzinuovi 18; Torino, Brindisi, Livorno e Cremona 14; Vigevano, Cento e Nardò 10; Piacenza 6.