La Cmp Global cerca il riscatto. E la Vis sogna

Con la serie B e l’Interregionale ferme (Ozzano inizierà i playout nel weekend del 5 maggio, mentre Bologna 2016 e Olimpia Castello hanno concluso la stagione senza accedere ai playoff), il fine settimana ‘minors’ vedrà in campo solo serie C e Divisione Regionale 1, oltre alle Dr2. In serie C si fa via via più avvincente la corsa nella poule playoff, con la classifica in perenne movimento. Oggi scatta la seconda giornata di ritorno, penultimo appuntamento prima della final four, e ovviamente le attenzioni sono sulle due reggiane in vetta: alle 20,15 Reggio Emilia farà visita alla Cmp Global di coach Tasini, terza e che vuole ribaltare il -7 dell’andata per provare prendersi la leadership, mentre alle 18 Scandiano sarà di scena contro Forlimpopoli. Alle 19 spicca invece il derby bolognese Francesco Francia-Virtus Medicina, rispettivamente quarta e sesta forza del girone ed entrambe ancora in corsa. Tredicesima di ritorno in Divisione Regionale 1, con la capolista del girone A Giardini Margherita che sarà l’ultima a giocare prima delle sue inseguitrici: mentre l’Audace Bombers osserverà il turno di riposo, la Vis Persiceto domani alle 18 riceverà Anzola per il derby della Bassa; i ‘gardens’ chiuderanno la giornata lunedì alle 20,10 contro gli Stars. A caccia del quarto posto il Voltone, che oggi alle 19,30 ospiterà Castel Maggiore per tentare l’attracco a Vignola. Giornata cruciale invece nel girone B con l’attesissima sfida al vertice fra le prime due della classe: oggi alle 19 la regina Argenta ospiterà l’inseguitrice Budrio, staccata di 4 lunghezze e desiderosa di ripetere il successo dell’andata. Più tranquillo il fine settimana di Granarolo, in striscia positiva da quattro giornate e domani alle 18,45 contro Faenza. Dietro sfida salvezza fra Cesena e Castel San Pietro Terme 2010 alle 21.