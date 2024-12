Basket serie B. Ammannato e Magagnoli ai Blacks: "La trattativa? Durata pochi minuti»

"La trattativa per venire ai Blacks è durata pochi minuti". Con questo biglietto da visita Marco Ammannato e Francesco Magagnoli si sono presentati a Faenza, acquisti di qualità ed esperienza chiamati a rinforzare il roster di coach Garelli. Entrambi debutteranno domani a Piacenza. Ammannato, alapivot classe 1988, ha giocato tanti anni in serie A2 in piazze importanti come Scafati, mentre l’ultima esperienza in B è stata a Ruvo di Puglia. Nello scorso campionato ha invece giocato a Mantova in C. A Faenza ritrova Garelli, con cui nella Libertas Livorno aveva perso la finale playoff nel 2021. "Mi stavo allenando a Piombino per riprendermi da un infortunio – spiega Ammannato – e da quando mi ha chiamato Garelli avevo già l’idea di firmare, perché con lui oltre al rapporto dentro al campo, c’è anche quello umano che è bellissimo. Mi aveva cercato in altre occasioni da quando è Faenza ed era un matrimonio che volevo celebrare da tanto tempo: ora ci sono riuscito. Sono fermo da qualche mese e voglio dimostrare che a 36 anni posso ancora giocare a questi livelli. Siamo un bellissimo gruppo ed è la prima cosa che ho detto anche ai senatori: penso che la squadra sia molto forte e che possiamo fare molto bene". Entusiasmo a mille anche per Magagnoli, ala 28enne, che arriva dalla Virtus Imola con cui si è messo in luce in B Nazionale, mostrando di essere una sorta di jolly che riesce a dare il meglio in diversi ruoli. "Quando arriva la chiamata di una società come i Raggisolaris che ha ambizioni fa sicuramente piacere – sottolinea – ed è un orgoglio sentirsi parte di questo progetto e di questo gruppo".

Luca Del Favero