La Cmp va con l’esperto Sorrentino. Carella e Trinca ok, Molinella corre

Non riescono a mettere la ciliegina sulla torta i New Flying Balls, il cui ko interno contro Bisceglie nell’ultima giornata di regular season di serie B fa più male del dovuto: visti gli altri risultati la classifica avulsa fa scivolare severamente Ozzano al 16esimo posto.

Ora al primo turno playout c’è la Virtus Padova, che avrà il beneficio dell’eventuale bella in casa. Cala l’ultimo sipario della stagione sulle Due Torri dell’Interregionale Bologna 2016 e Olimpia Castello: il rossoblù di coach Lunghini alzano bandiera bianca nella sfida casalinga contro San Bonifacio e dicono addio alla possibilità di partecipare ai playoff. Da oggi inizia la programmazione del prossimo campionato.

Giro di boa nella poule playoff di serie C, con la Cmp Global di coach Tasini che mette i bastoni fra le ruote a Scandiano e si porta al terzo posto in coabitazione con la Francesco Francia, ko a Forlimpopoli. Terzo ko consecutivo per la Virtus Medicina, che accarezza il successo contro Basket 2000, nuova capolista del gironcino. Ai playout vola Molinella di coach Baiocchi, che allunga la striscia positiva a 3 vittorie e incassa 2 punti fondamentali per la corsa salvezza (la quinta classificata di ogni poule retrocede in Divisione Regionale 1, la quarta si giocherà uno spareggio a 3 squadre). Giornata clou infine nel girone A di Divisione Regionale 1, col successo della Veni contro la regina Audace e gli altrettanti referti rosa di Vis Persiceto e Giardini Margherita che valgono il primo posto a tre squadre: nella metà bassa del raggruppamento Castel Maggiore si avvicina alla Masi Nel girone B fondamentale il successo di Budrio contro la 4 Torri: gli uomini di coach Bovi vanno 2-0 nello scontro diretto e suggellano il secondo posto. In zona salvezza arrivano le sconfitte per Cspt 2010 e Omega.