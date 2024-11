La Folgore lotta, ma cade in casa. Niente da fare contro i Dragons

Niente da fare per una rimaneggiata Folgore Fucecchio Selleria Boldrini al cospetto della quotata Pallacanestro Prato Dragons, seconda forza del campionato di Serie C Unica a quattro lunghezze dalla vetta. I lanieri passano infatti per 58-64 al palazzetto di Fucecchio, con coach Pistolesi che ha però dovuto fare a meno di capitan Gazzarrini, del play Simone Orsini e della guardia Scardigli, tutti in panchina ma inutilizzabili per infortunio.

La truppa di coach Pistolesi ha comunque il merito di non affondare mai contro un avversario costruito per ben altre ambizioni. Concreti miglioramenti in fase difensiva rispetto alle ultime uscite consentono alla Folgore di limitare gli attacchi pratesi e di mantenersi sempre a contatto. Dopo il 18-25 con cui si chiude il primo parziale, nelle due frazioni centrali a cavallo dell’intervallo lungo la squadra di Pistolesi, pur continuando a pagare le insufficienti percentuali al tiro, riesce a mantenere pressoché invariato il divario (32-40 al 30’ e 48-56 alla terza sirena). Meglio gli ultimi dieci minuti in cui i fucecchiesi danno il meglio di loro, anche se Prato controlla senza mai rischiare seriamente di compromettere la vittoria. La partita scivola via così verso il 58-64 finale per gli ospiti.

Questo infine il tabellino della Folgore: Ferrati 8, Scardigli n.e., Calugi 5, Galligani 11, Giachetti 8, Orsini Si. n.e., Gazzarrini n.e., Filomena, Orsini St. 13, Menichetti 9, Tessitori 4, Orsucci.