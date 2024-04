La Francesco Francia ritrova il sorriso. Battuta d’arresto per l’Sg Fortitudo

È sempre nel segno delle reggiane il weekend della poule playoff del campionato di serie C, con i successi delle capolista Reggio Emilia e Scandiano a lasciare invariato il gruppo di testa.

Dalle retrovie ritrova il referto rosa la Francesco Francia di coach Mondini, che liquida una Virtus Medicina in difficoltà (quarto ko consecutivo) e si prende così il terzo posto in solitaria. Nella poule playout momento propizio per le bolognesi Cmo Ozzano (girone P1) e Molinella (P2), rispettivamente alla terza e alla nona vittoria consecutiva e al primo posto nei propri raggruppamenti.

Nel girone P3 rallenta invece l’Sg Fortitudo, fermata a domicilio da Montecchio: ne approfitta il Cvd Casalecchio, che espugna Ferrara e si allontana dall’ultimo posto in classifica, distante quattro lunghezze. Nel fine settimana di riposto dell’Audace Bombers, nel girone A di Divisione Regionale 1 sfuma in extremis il sogno della Vis Persiceto di prendersi il primo posto in solitaria, in attesa del posticipo odierno fra la corazzata Giardini Margherita e Stars (palla a due ore 20,10).

Nella metà bassa della graduatoria ko per la Masi, fermata all’overtime da Castelfranco Emilia: per i casalecchiesi è la terza sconfitta consecutiva, che fa impattare Castel Maggiore, alla terza vittoria filata.

Nel girone B, invece, è rimandata al 15 maggio la super-sfida al vertice fra la regina Argenta e l’inseguitrice Budrio, separate da soli quattro punti: dietro consolida la quarta piazza valevole per i playoff Granarolo, agile contro Faenza.

Infine in zona salvezza vittoria pesante per l’Omega contro Baricella.