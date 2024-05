La Galli all’assalto della A1. Reggiani: "Pronte a tutto"

di Giorgio Grassi

Siamo giunti all’atto finale del campionato di A2 di basket Femminile per salire in A1. Come per un miracolo la Galli c’è, ma se la dovrà vedere con la squadra del Basket Derthona. La Galli ci prova, ma è molto dura. Le stellate di Salvatore Argirò sono rilanciate ed hanno morale a mille e con una condizione ottima. Oggi, quindi, Basket Derthona-Galli con palla a due alle ore 18 alla Palestra di Tortona. "Fatta eccezionale per l’infortunata guardia Giorgia Amatori, avrò tutte le ragazze disponibili ed in buona salute. Ho fiducia in una buona partita. E se le atlete ripeteranno la grande prova contro la Costa Masnaga, possiamo compiere anche un colpaccio. Sono fiducioso", commenta coach Garcia. Sicuramente il tecnico schiererà in partenza questo assetto: De Cassan, Lazzaro, l’ala Mioni , la perno Nasraoui, e la regia dell’esperta capitano Erica Reggiani. La capitano play Erica Reggiani afferma: "Affrontiamo una squadra fortissima, costruita per vincere. Un avversario che vuole vincere ad ogni costo. Ma noi faremo in modo di impedirglielo. Del resto la Galli non è da meno".

L’ala Flavia De Cassan: "Sono in ottima condizione, e farò il possibile per ripetere la sfida vinta in casa del Costa Masnaga. Ci temiamo a fare bene, e ci impegneremo con tutte le nostre forze per uscirne a testa alta".

DERTHONA BASKET: Marangoni, Cerino, Gianolla, Attura, Leonardi (quintetto base). Panchina: Premasunac, Espedale, Baldelli, Melchiori, Thiani, Cocuzza, Castagna.

Coach: Cotugno.

GALLI: Nasraoui, Rossini, Reggiani, Lazzaro, De Cassan (quintetto base). Panchina: Streri, Azzola, Mioni, Bevilacqua, Bocola. Coach: Garcia.

Arbitri: Tognazzo e Occhiuzzi.