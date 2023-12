La Galli consolida il primato. Super Nasraoui per il blitz

foxes giussano

58

polisportiva galli

67

BASKET FOXES GIUSSANO: Diotti 9, Manzotti 2, Niedzwiedzha 16, Bonadeo 7, Gatti 13, (quintetto base); panchina Lussignoli 6, Germani , Colico C., Foschini 2, Crippa 3, Sorrentino. Coach: Aldo Corno

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui 16, Rossini 10, Reggiani 8, Mioni 8, De Cassan 8 (quintetto base); panchina Streri 2, Azzola, Bevilacqua 8, Lazzaro 6, Bocola 6, Amatori. Coach: José Fernandez Garcia.

Arbitri: Licari e De Giorgio. Il dettaglio tecnico. I quattro periodi: 15-9 34-3544-47 finale 58-67. Giussano: da 2 punti 21-54 da 3 punti 718, liberi 9-15 e falli 14-19. Polisportiva Galli: da 2 dal campo: 2666, da tre 316,liberi 8-12 e falli 20-13.

GIUSSANO – Merita un dieci e lode la Polisportiva Galli. Infatti, tante sono le vittorie consecutive , avendo ieri vinto in tarsferta a Giussano. Due punti che consolidano il primato in classifica delle ragazze del patron Salvatore Argirò, a quota 18, ma a 2 lunghezze c’è il Derthona che giocherà oggi a Moncalieri. A Giussano è stata una partita difficilissima, specie all’inizio, con le lombarde al comando fino a dieci punti: 23-13. Nel secondo quarto ancora la lunga perno polacca Neiedzwiedzha con le ‘bombe’ porta le locali a 23-10. La Galli soffre questo avvio frenetico, e non riesce a frenare l’impeto delle giussanesi. Ci pensano la bomber Miriem Nasraoui e la capitano Reggiani, che guidano le compagne verso il riaggancio. A questo punto la Galli comanda fino a inscenare uno scoppiettante finale, con al meritata vittoria.

Giorgio Grassi