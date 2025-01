La Galvi a Codogno con Somaglia. Occhi puntati in Serie C sul ritorno sul parquet di Marinò

C’è molta curiosità stasera per rivedere all’opera Matteo Marinò nuovamente con la maglia della Galvi Lissone, di scena alle 18.30 a Codogno contro la Robur et Fides Somaglia. Il trasferimento dalla Pob Binzago a cavallo di Capodanno riporta in Apl uno dei giocatori più longevi in circolazione. Con lui pronto all’esordio anche Matteo Radice, prelevato dalla Pol. Varedo e che indosserà la casacca numero 20. Insomma, tante novità per coach Galli per ovviare a infortuni in corso d’opera (Ganna e Collini) e passaggi di categoria (Ciccarelli in B2). Stesso orario anche per il fanalino di coda Varedo che “orfana“ di Radice appunto sarà di scena a Settimo Milanese. Gioca invece alle 21 il Basket Seregno che nell’inedita location del PalaPrealpi di Seveso ospita la capolista Cerro Maggiore. L’unica a scendere in campo domenica è la Fortitudo Busnago. È la classica gara dell’ex per coach Ascenso a Novate contro la Osal che in settimana ha aggiunto il play classe 2000 Coraini.

Ro.San.