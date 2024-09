La Galvi Lissone prende la mira: "Il nostro obiettivo sono i playoff"

Rispetto alle new entry annunciate a luglio, ce ne sono altre due a completare il roster che il general manager della Galvi Lissone, Andrea Grazioli, ha messo a disposizione del nuovo coach Alessandro Galli. Si tratta di Matteo Saffioti e Samuele Ganna. Il primo è una guardia di 1 e 89 nata nel 2003 che ha debuttato a livello senior nella stagione 2022/23 a Milano nelle fila della Mi Games, in quella che si chiamava C Gold. Lo scorso anno era a Villasanta in Serie C Unica, nonostante la retrocessione ha viaggiato a una media di circa 9 punti a gara. Ganna invece è ’vecchio pallino’ dell’Apl, si tratta di un’ala di stazza classe 2001 cresciuto nel settore giovanile dell’Aba Legnano, per poi debuttare nel campionato 2019/20 in Serie B alla Sangiorgese. Nelle stagioni successive è stato tra i protagonisti, sempre in Serie C, a Valceresio con coach Bruno Bianchi, poi alla NBB Mazzano (con parentesi ad Arona), mentre la stagione passata ha giocato in Veneto, a Conegliano, dove ha registrato 12 punti di media. In qualità di aggregati ci saranno ancora Simone Fiorito, Andrea Aliprandi e Giovanni Morandi, che però non potranno garantire al 100% la loro presenza. "Il nostro obiettivo per ora è di entrare nelle prime otto che daranno vita ai playoff. Siamo giovani e soprattutto nuovi, dei 13 che ruoteranno con la prima squadra, 10 elementi vengono da fuori. Servirà tempo. Ma non ci poniamo limiti", dice Grazioli. Che indica in Milano3 e Pallacanestro Milano le avversarie favorite in un girone comunque privo di bergamasche e bresciane, di solito le più agguerrite e solide.

Calendario amichevoli. Dopo quella in famiglia dello scorso weekend, al palazzetto dello sport di via Conti, sabato alle 20 arriva Varese Academy, sette giorni più tardi alle 19 ci si sposta al PalaFarè (che resterà il campo principale e sede dei match interni) per la sfida contro Romano Basket, mercoledì 18 si torna nel nuovo palazzetto contro Blu Orobica e infine sabato 28 le prove generali di campionato in quel di Mazzano contro il quintetto bresciano.