La Halley stasera in campo. Nel mirino c’è Senigallia

La Halley Matelica gioca alle 21 di oggi, al palas di Castelraimondo, un test infrasettimanale contro Senigallia che vale soprattutto per tenere alto il ritmo in vista del più importante match di domenica a Recanati. C’è poco da nascondersi: tanto per la squadra matelicese quanto per la Goldengas la partita odierna non avrà alcuna ripercussione di classifica, ma può essere per entrambe l’occasione migliore per mettere nel serbatoio fiducia in ottica "seconda fase".

La Halley ha voglia di tornare a far bene dopo il brutto secondo tempo di Ozzano. E a proposito della sconfitta di sabato sera il coach Antonio Trullo (foto) dice: "Abbiamo giocato discretamente fino agli ultimi due minuti del secondo quarto, poi abbiamo subito un parziale di 9-0 prima dell’intervallo che ha restituito fiducia agli avversari. Nella ripresa in attacco abbiamo fatto tanta fatica, facendo pochissimo canestro con gli esterni. Dovevamo e potevamo fare di più. Detto questo, è evidente come sia cambiato il metro arbitrale nel secondo tempo e un paio di fischi nel finale, rivedendoli, sono clamorosamente errati. Ma dobbiamo essere più forti anche di questo. Ora c’è Senigallia, una gara che conta meno rispetto al match di Recanati che rappresenta uno scontro diretto troppo importante per noi. Vogliamo andare a prenderci la vittoria sul campo dei leopardiani".

m. g.