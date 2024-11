La Mens Sana all’assalto di Quarrata. Coach Betti: "E’ una partita difficile"

"Una partita sicuramente difficile. Già dall’inizio del campionato sappiamo che Quarrata è una delle squadre maggiormente accreditate di tutto il campionato". Ha esordito così il coach della Mens Sana Paolo Betti (nella foto), presentando la partita che attende questa sera i biancoverdi: palla a due alle 21, Francesco Barbarulo di Vinci e Mattia Parigi di Firenze i due arbitri che dirigeranno l’incontro del PalaMelo. "Quarrata è una squadra molto esperta della categoria ed ha caratteristiche fisiche importanti - ha proseguito coach Paolo Betti -. Hanno aggiunto al roster Simone Angelucci, giocatore che ha militato anche in categorie superiori. Quindi sarà una partita molto dura". Al di là dell’avversario in sé, la Mens Sana ha l’obbligo di cercare una reazione dopo due ko consecutivi, con Lucca e Virtus, che hanno fatto perdere un po’ di vantaggio che i biancoverdi avevano accumulato in classifica: Note di Siena a quota 10 punti, a -4 dalla capolista Empoli (prossima avversaria della Mens Sana mercoledì a Siena), nel gruppone insieme a Costone, Arezzo, Lucca e San Miniato. "Sicuramente quando perdi, affronti una situazione che non è facile – ha detto ancora coach Betti -. Dobbiamo fare gruppo il più possibile. Dal mio punto di vista – ha aggiunto il tecnico mensanino -, mi dà soddisfazione vedere come si sono allenati i ragazzi questa settimana. Abbiamo cercato di fare quadrato il più possibile. Il nostro obiettivo è essere concentrati da squadra il più possibile". Quarrata si trova a 2 punti di distacco dalla Mens Sana: la squadra di coach Tonfoni era partita con il freno a mano tirato a inizio campionato, complice anche l’infortunio di Tiberti che, nelle prime giornate, ha privato i pistoiesi di uno dei principali riferimenti offensivi. Reduce dalla sconfitta di Lucca, Quarrata vuole rifarsi in casa dove fino a questo momento è stata battuta solo dal Costone nell’opening game di campionato. Attenzione anche all’infermeria in casa Mens Sana. "Pannini sta meglio e mi fa piacere: il capitano può essere un valore aggiunto – ha detto coach Betti -. Marrucci ha recuperato dall’influenza ma abbiamo fuori Maghelli da una settimana. Neri sta stringendo i denti per giocare qualche minuto in più – ha concluso Betti -: è un giocatore molto importante per noi". Il match è trasmesso in diretta da RadioSienaTv.

AF