La Mens Sana chiede strada al Campus Varese. Il vice coach Petreni non si fida. Il via è alle 18

La Mens Sana oggi alle 18 scende in campo a Varese contro i giovani del Campus, seconda squadra della storica società lombarda che milita in A1. Sarà una partita particolare per due biancoverdi che proprio a Varese sono cresciuti. Il primo, Nikola Ivanaj, ci è anche nato mentre il secondo, Balsa Jokic, ha militato nel settore giovanile dei biancorossi fin dalla tenera età. Ma soprattutto sarà una gara molto pesante in chiave classifica visto che vincendo la salvezza diretta sarebbe ancora più vicina.

A presentare il match alla vigilia l’assistente allenatore biancoverde Duccio Petreni (nella foto). "Campus Varese è una squadra tosta ed intensa – le parole di Petreni – sono tutti ragazzi che fanno anche il campionato Under19 Eccellenza ed alcuni di loro sono aggregati alla prima squadra. Il buon livello dell’avversario, la lunga trasferta, il palazzetto importante sono tutte cose che ci devono far capire che la partita sarà difficile. È una gara da prendere con le molle ma abbiamo lavorato molto bene in settimana per essere pronti".

Le sei vittorie di fila hanno dato entusiasmo a tutto l’ambiente. "Quando vinci sicuramente diventa tutto più semplice. Gli allenamenti vengono meglio ma va tenuta sempre alta l’attenzione se si vogliono evitare poi le brutte figure in partita. Staff e giocatori stanno lavorando duramente evitando cali di tensione e questo può essere molto importante perché siamo ormai, dopo il giro di boa, allo sprint finale e vogliamo mantenere la posizione che abbiamo".

Poi sulle condizioni fisiche del gruppo, non esattamente ottimali. "Prosek sta lavorando a parte e Belli e Tognazzi si portano dietro i rispettivi problemi. Valuteremo le loro condizioni all’ultimo e decidere se potranno giocare o meno", ha concluso uno dei vice di Betti sulla panchina della Note di Siena.

La partita di oggi pomeriggio sarà trasmessa in esclusiva sul canale 91 del digitale terrestre di Radio Siena Tv e sullo streaming di www.radiosienatv.it. Per coloro che invece sosterranno Pannini e compagni al Palasport di Piazzale Gramsci in località Masnago, luogo che evoca tutt’altro tipo di sfide, il costo del biglietto, da acquistare sul posto, è di 5 euro.

Guido De Leo