La Mens Sana chiude male il suo 2024. San Miniato troppo è forte: netto ko

ETRUSCA 89 MENS SANA 62

SAN MINIATO: Malvolti, Ermelani 3, Caglio 11, Metsla 13, Menconi 13, Scardigli 6, Lemmi 3, Re 7, Marrocchi, Granchi, Ndour 22, Cravero 16. Allenatore Martelloni.

MENS SANA: Tilli, Belli 2, Pannini, Ragusa 9, Marrucci 14, Calviani ne, Pucci 10, Sabia, Maghelli ne, Prosek 16, Masini ne, Tognazzi 11. Allenatore Betti.

Parziali: 11-13, 35-26, 59-44.

SAN MINIATO – Finisce nel peggiore dei modi il 2024 per la Mens Sana travolta a San Miniato dalla grande sorpresa del girone. Troppo forti i giovani padroni di casa per una Note di Siena che non ha mai trovato le giuste contromisure al cospetto di una Ndour e soci, davvero eccellenti in tutto. Inizio con ritmi alti, 2-6 biancoverde con Prosek. La formazione di casa piazza la prima tripla con lo specialista Menconi e che apre un parziale di 7-0 chiuso da Prosek. Nel finale di tempo la spallata la da Pucci per il +2 con cui si va al primo riposo. Nel secondo parziale partono meglio i pisani con 4 punti di fila che diventa presto 10-2 di parziale e che vale il +6 per i locali. La Mens Sana ci tampona con Belli ma Cravero col gioco da tre punti spacca la gara al 14’: 24-17. I ritmi tornano forsennati ma non favoriscono la Mens Sana che non trova una soluzione per Menconi che segna il +10 a 3’25’’ dalla fine. Cravero lo imita nel possesso successivo nonostante la difesa di Marrucci, 32-19. Tognazzi accorcia con sette punti di fila ma a metà gara la formazione di Betti è sotto di nove lunghezze e con la sensazione di non riuscire a contrastare le bocche da fuoco dell’Etrusca.

E’ troppo facile la vita per San Miniato al rientro in campo. Betti chiama subito un time out ma la certezza è che la gara sia già segnata sul +14 (42-28) a 18 minuti dalla fine. Il terzo quarto è come spesso capita alla Note di Siena complicatissimo. Le difficoltà offensive della Mens Sana innervosiscono i biancoverdi anche in difesa e il margine resta importante e oltre i quattro possessi pieni, 51-38 a 2’24’’ dalla terza sirena. I rimbalzi offensivi e le triple biancorosse sono due fattori con i quali Pannini e compagni non riescono a porre rimedio, +15 al 30’. Il baby Scardigli segna il +19 che chiude i conti con largo anticipo. Pucci esce per falli, Sabia commette antisportivo. La Mens Sana abbandona la gara emotivamente e lo fa in modo netto e senza appello. Finisce con un eloquente -27 che fa riflettere. Il 2025 inizierà con la sfida casalinga contro Castelfiorentino il 5 gennaio. Potrebbe tornare a disposizione Neri, assente ormai da settimane anche se la sensazione ormai evidente è che senza almeno una aggiunta nel roster il sesto posto sia oggettivamente difficile da raggiungere.

Guido De Leo