La prima volta del San Terenziano. Il Parrocchiale al team di Maccari

SAN TERENZIANO

91

SAN SAVINO

69

SAN TERENZIANO: Pasini 4, Bertozzi 2, Frediani 22, Pietri 10, Paterlini 12, Ramenghi 9, Cantagalli 2, Bovio 25, Mursa 5. All. Maccari.

SAN SAVINO: Germani 16, Tognato 11, Lavacchielli 2, Folloni 12, Rinaldi 6, Ferrari 3, Paulig 12, Derba 3, Zecchetti 2, Bartoli, Magliani 2. All. Menozzi.

Arbitri: Morini e Villani.

Parziali: 21-17, 45-44, 70-56.

La 37ª edizione del torneo Parrocchiale va, per la prima volta, a San Terenziano.

La formazione cavriaghese trionfa nella finale disputata alle Onde Chiare dominando la seconda parte della sfida con San Savino, che perde la quarta finale su quattro disputate e deve così rimandare l’appuntamento col successo.

Dopo un primo tempo equilibrato, è il novellarese Matteo Frediani a prendere in mano i compagni insieme ad Alessandro Bovio: al primo è andato il premio in memoria di Patrik Pambianchi come MVP del torneo, oltre alla gara del tiro da 3 punti, mentre il secondo si è aggiudicato il premio "Samuel Dilas" come miglior giocatore della finale. Santa Teresa, infine, ha ricevuto la Coppa Disciplina.