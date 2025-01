La reazione Ndiaye show. I Blacks tornano a correre

Blacks Faenza 75Rimadesio Desio 58

BLACKS FAENZA: Ndiaye 6, Poletti ne, Calbini 11, Vico 4, Camparevic, Poggi 14, Sirri ne, Magagnoli 7, Ammannato 6, Cavallero 17, Garavini, Fragonara 10. All.: Garelli

RIMADESIO DESIO: Bartninkas 12, Tornari 4, Chiumenti 6, Torgano 6, Albique 2, Fumagalli 8, Cipolla ne, Mazzoleni 15, Elli 5, Guglielmone ne. All.: Gallazzi

Arbitri: Suriano - Caneva

Note. Parziali: 20-15; 41-30; 62-51. Tiri da 2: Faenza: 22/42, Desio: 15/40; tiri da tre: Faenza: 7/19, Desio: 6/23; tiri liberi: Faenza: 10/13, Desio: 10/10; Rimbalzi totali: Faenza: 41, Desio: 32.

I Blacks ritrovano la vittoria e il momentaneo terzo posto con una prova corale dove ognuno ha dato il proprio contributo. Bravo coach Garelli a ricorrere ai cambi per mantenere alta l’intensità contro una Desio che ha dovuto fare a meno di Perez e di Cipolla, trovando da tutti ottime risposte.

Da sottolineare la grande prestazione del 18enne Ndiaye, chiamato a sostituire l’infortunato Poletti (ieri in panchina per onore di firma): il pivot ha segnato 6 punti conditi da una schiacciata, catturato 8 rimbalzi e marcato molto bene un veterano come Chiumenti.

Il copione del match è subito chiaro. Quando Faenza spinge sull’acceleratore e metta intensità, Desio non riesce a contenerla. La fisicità e il dominio a rimbalzo iniziano subito a fare la differenza, tanto che il 15-15 firmato da Fumagalli è un semplice episodio. Poggi guida infatti subito i suoi al break di 7-0 del 22-15 passando il testimone a Calbini che è imprendibile in velocità e così la sua ennesima scorribanda vale il 35-26. Vantaggio che diventa in doppia cifra quando Cavallero spara la tripla del 41-30 con cui si arriva all’intervallo.

Nel secondo tempo sale in cattedra anche la difesa che concede soltanto 4 punti in sei minuti, toccando per due volte il vantaggio di 16 punti (50-34 e 58-42). Un piccolo assolo di Bartninkas a fine terzo quarto riduce il gap sul 51-62, ma non cambia l’inerzia. I Blacks continuano a dominare a rimbalzo e incassano soltanto tre punti in sette minuti toccando anche il 73-54 grazie ad una schiaccia di Ndiaye, permettendo così nel finale di far debuttare in B Nazionale Camparevic e Garavini.

l.d.f.