La Rlc torna a sorridere. Battuta la Cmb Valdarno

Torna a vincere in serie B femminile regionale la Rlc Sistemi Prato. Alle pratesi serviva come il pane una vittoria e sono riuscite ad ottenerla, al termine di una partita a corrente alternata, sul campo del Cmb Valdarno, battuto per 72-61. Un successo che fa salire a quota 8 e al quinto posto in classifica le ragazze allenate da coach Pilli. Ma torniamo al match. I primi due quarti scorrono sul filo dell’equilibrio, con le giocatrici della Rlc Sistemi che subiscono decisamente troppo in transizione difensiva, ma che riescono comunque a chiudere all’intervallo lungo in vantaggio di 2 punti (35-37), dopo aver chiuso avanti anche il primo quarto 13-16. Al rientro in campo, però, la squadra pratese sembra rimasta negli spogliatoi e in quattro minuti subisce un break di 10-0 che porta il punteggio sul 45-37 in favore di Cmb Valdarno, diventato poi 49-41 al 26’. Pronta e immediata la reazione pratese, con la Rlc Sistemi che negli ultimi minuti del terzo quarto piazza un contro break importante e ribalta il punteggio, andando all’ultimo riposo avanti di quattro punti (51-56). L’ultimo quarto è di marca ospite e Prato scava subito un solco importante, rintuzzato soltanto in parte nel finale dal disperato tentativo di rimonta delle valdarnesi, che devono comunque cedere il passo alle ragazze di coach Pilli. Il tabellino Rlc Sistemi: Peri, Sautariello 20, Morello, Cecchi 7, Mandroni 21, Billi 5, Trucioni 6, Ponzecchi 13, Popolo, Franchini. All. Pilli.

L. M.