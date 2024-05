La San Giobbe nella ‘tana’ di Cento. Bassi: "Gara difficile ma affascinante"

San Giobbe Chiusi sul campo della ‘capolista’ Cento per la terza giornata della Poule Salvezza. Detto che tutte le partite di questa fase sono straordinariamente importanti, questo miniciclo di due gare tra stasera e mercoledì potrebbe essere davvero fondamentale per le sorti dei Bulls. Stasera la sfida con la squadra che guida il plotone con 32 punti e che con una vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla permanenza in categoria, visto che a quel punto avrebbe un vantaggio di dieci punti sulla terza in classifica. Chiusi invece ha l’occasione di tenere sotto pressione Nardò, ospite dell’Estra Forum mercoledì prossimo. E viene dalla straripante vittoria di Latina dove ha dominato per quaranta minuti.

"Sapevamo dall’inizio del girone che potevamo provarci – ha detto coach Bassi alla vigilia del match di questo pomeriggio –. Però tra essere dentro il tunnel, vedere la luce ed arrivare alla fine ce ne passa. Ogni ciclista ci insegnerebbe che l’ultimo chilometro è il più difficile; a noi ce ne mancano molti di più. Testa bassa, lavoriamo, recuperiamo le energie, alleniamoci bene e vediamo".

Potenzialmente è una partita decisiva: "Lo sono sostanzialmente tutte – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –. La possiamo definire una partita molto difficile, contro una squadra forte. Hanno grandissimi giocatori, uno dei migliori allenatori degli ultimi anni di A2 e un campo in cui è sempre bellissimo giocare. Una squadra da playoff. Nell’altro girone sarebbero arrivati non meno che quinti. Partita difficile ma affascinante. Ci faremo trovare pronti". Bulls reduci dalla grande prova di Latina, dominata per quaranta minuti: "C’era il rischio di essere un po’ arrugginiti perché Latina aveva già giocato una partita e noi no. Devo dire però che ci siamo allenati benissimo nei quindici giorni di stop. La abbiamo approcciata bene e, come ho detto in conferenza stampa post gara, la abbiamo fatta sembrare facile. Latina è tra le squadre più in forma dell’ultimo mese e mezzo. Abbiamo tenuto a soli sessantaquattro punti un attacco che gira molto bene. Una partita resa facile – conclude l’allenatore della San Giobbe Chiusi – dal lavoro che c’è stato dietro".

Palla a due prevista alle 18, arbitrano Vita, Roiaz e Bartolini. Si giocano stasera anche le partite Nardò – Latina e Luiss Roma – Agrigento.