La Sella a Orzinuovi, per servire il tris. Cento vuole l’allungo sulla zona playout

La Sella fa tris: dopo Avellino e Livorno, ecco la trasferta di Orzinuovi a chiudere un intenso e fin qui soddisfacente mese di marzo, reso un po’ più amaro però nelle scorse ore dall’addio del capitano Carlos Delfino. Una dipartita, quella dell’argentino, che ha lasciato un velo di tristezza nel cuore dei tifosi, ma che non potrà e non dovrà condizionare l’eccellente cammino intrapreso nelle ultime settimane dalla Benedetto, anche perché oggi alle 18 al PalaBertocchi la Sella si giocherà una grossa fetta di stagione. Gli orceani, infatti, hanno gli stessi punti in classifica dei biancorossi, (26) con un record di 13 vinte e 20 perse, assieme nel limbo tra zona play-in e playout che vale la salvezza diretta, quest’ultima distante quattro lunghezze.

Il tutto, a sole cinque giornate dal termine della stagione regolare. Pur consapevole dell’importanza della posta in palio, alla vigilia, Di Paolantonio ha voluto però alleggerire la pressione al gruppo, guardando non solo ai 40 minuti odierni, ma anche agli ostacoli che i suoi si troveranno davanti da qui ad un mese. "Siamo ancora molto lontani dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza – dice –. Mancano cinque giornate e ancora alcune delle squadre intorno a noi devono recuperare almeno una partita: può succedere di tutto. Motivo per cui questa terza trasferta consecutiva rappresenta per noi uno snodo molto importante, ma non fondamentale. In ogni caso, come ripeto sempre e come ormai stiamo facendo da mesi – conclude il coach –, dobbiamo guardare prima a noi stessi che agli avversari, cercando di fornire anche oggi la nostra miglior versione".

Mentalità, solidità e concentrazione, le tre qualità chiave per affrontare un altro viaggio pieno di insidie, le stesse riassunte nelle parole di Vittorio Nobile. "I recenti risultati in trasferta riflettono lo spirito con cui andiamo in campo, quella di oggi sappiamo che sarà fondamentale per la salvezza, anche se è ancora tutto aperto. L’importante è comunque rimanere a testa bassa e lavorare. Peccato per l’inizio di stagione – aggiunge –, ma ora siamo al completo e abbiamo più equilibrio. Se giochiamo di squadra, con le nostre capacità, possiamo raggiungere i nostri obiettivi". Gara da ex per Gabe Devoe, all’andata, il 6 ottobre alla Baltur Arena, protagonista del successo 86-84 in volata con la maglia di Orzinuovi. Sulla panchina avversaria ci sarà sempre Franco Ciani, richiamato dopo un primo esonero a stagione in corso. Nella Sella, in dubbio la presenza di Tamani.

Giovanni Poggi