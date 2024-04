La sera il derby Arcore-Biassono

Gli stadi delle due società distano poco più di un chilometro in linea d’aria e se non è un vero e proprio derby quello tra Casati Arcore e Biassono poco ci manca. E questa volta si gioca in anticipo con calcio d’inizio fissato per questa sera alle 20 nella tana dei biancoverdi in via Monte Rosa. È l’unica gara del sabato di tutta la Promozione lombarda; domani pomeriggio sempre nel girone B è in programma un’altra sfida in “salsa brianzola“ tra Speranza Agrate e Concorezzese. Ma tornando a quella di oggi in notturna, i 90 minuti in programma contano molto di più per l’undici ospite che per evitare la lotteria dei playout deve guardarsi dall’assalto del Lesmo (a -1) e del Costamasnaga (-3), mentre la Casati, sesta, nutre residue speranze di partecipare ai playoff, ma oltre a guadagnare una posizione deve accorciare sulla seconda, la Manara, ora a +11.

Ro.San.