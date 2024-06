La serie C non può più attendere. Gardens, Vis e Budrio ci provano

Ultimo capitolo dello smisurato romanzo della Divisione Regionale 1 e sul parquet del palasport Savignano sul Panaro è tempo di finali per i due seggi in palio nella futura serie C maschile 2024/2025.

Dopo una lunga rincorsa da 34 giornate, sono 8 le squadre (le prime quattro dei gironi A e B) che sono rimaste a giocarsi l’accesso al quinto campionato italiano all’interno di due distinte final four. Nel girone ‘Emilia’ l’ouverture spetterà oggi alle 18 a Vignola-Granarolo (1A-4B), coi bolognesi che dovranno buttare il cuore oltre l’ostacolo degli infortuni che hanno condizionato il finale di stagione.

"Mi aspetto di giocare una partita seria – dice coach Matteo Millina –, che ci faccia uscire dal campo senza rimpianti, contro una squadra molto forte. Quindi bisogna giocare a viso aperto cercando di prestare attenzione ai dettagli, specie in una partita secca da dentro-fuori, dove i black-out vengono puniti severamente: giocare una final four è una sensazione molto bella, bisogna godersi il momento anche perché sono partite che ti ricordi per la vita".

Alle 20,30 sarà tempo di derby, con in campo Budrio e Vis Persiceto (2B-3A). "Secondo me sono arrivate 8 squadre che sono state le più costanti del campionato – spiega il ds budriese Lamberto Grilli –. Noi ci crediamo e lo abbiamo fatto per tutto l’anno, anche se dovremo fare a meno dell’asse Tinti-Simoni, che non si stanno allenando da un mese e che rientreranno proprio per le finali, ma difficilmente verranno potranno dare il loro contributo. La Vis è un avversario ostico, che l’anno scorso ci ha fatto sudare".

Dall’altra parte arriveranno i persicetani, che si preparano a dar battaglia.

"Ci stiamo allenando bene in questo periodo – risponde coach ‘Gigi’ Sacchetti –, quindi abbiamo alte aspettative e ho la sensazione che la squadra sia pronta per l’impegno e che darà il massimo per togliersi ancora qualche soddisfazione. Come tutti, dato che è stato un torneo lungo, siamo un po’ acciaccati, ma nessuno farà mancare il proprio apporto".

Nel girone ‘Romagna’ dice addio alla finale l’underdog del campionato Audace Bombers, superata nell’anticipo dalla corazzata Argenta (1B-4A) col punteggio di 80-59: per coach Andrea Rizzi e soci si chiude dunque un’annata da riporre in cornice, con un rendiconto di 22-11. Il posticipo spetterà invece a Giardini Margherita-4 Torri Ferrara (2A-3B), in campo domani alle 18.

"Sono rimaste escluse dalle ‘finals’ squadre importanti e fatte per vincere il campionato, pertanto chi è arrivato in fondo se l’è meritato alla grande – conclude il coach dei ‘gardens’ Fabrizio Lanzi –. Noi abbiamo fatto bene tutto l’anno e in questo momento stiamo bene, ci siamo preparati come volevamo. Mi piace pensare che ci sia qualcuno che sbuffa quando vede dal proprio lato del tabellone il nostro nome".