La serie C verso i verdetti finali. Bartoli Mechanics vicina ai playoff

Ultima giornata prima della pausa pasquale: il campionato di Serie C procede spedito verso la fine della regular season; alla ripresa, il primo week-end di aprile, mancheranno solo tre giornate. Chi è molto vicino al raggiungimento dei playoff è la Bartoli Mechanics, autrice di una stagione sempre ai piani alti combattendo contro squadre ben più attrezzate, e ora al quinto posto pur avendo soli due punti di vantaggio sulle due dirette inseguitrici. L’ultima vittoria è arrivata sul campo della penultima in classifica Falconara, ottenuta dopo un tempo supplementare: 69-81 il punteggio finale, raggiunto grazie a un overtime a senso unico di 2-14. Nel complesso la partita va a strappi, coi padroni di casa che iniziano bene nel primo quarto, comandando 22-18, prima che la Bartoli sorpassi all’intervallo (30-32); sembra possa andare via nel punteggio la squadra di coach Paolini, ma Falconara rimane agganciata e addirittura è avanti all’inizio dell’ultimo quarto. Gli ultimi dieci minuti sono tiratissimi, e si va al supplementare, dove Fossombrone domina e conquista i due punti. Imprendibile Santi con 28 punti, ispirati anche Arduini e Foglietti con 17 e 16 punti.

Vince anche il Basket Giovane, la seconda in fila, in casa contro l’Energy Basket Todi e si mantiene in corsa playoff, distante sempre due soli punti ma con cinque squadre a contendersi il solo ottavo posto. La squadra di Donati vola in casa, partendo bene nel primo quarto sul 23-16 e poi mettendo la freccia prima dell’intervallo con un super 30-13 che porta il BG sul +24 (53-29). Nel terzo periodo gli ospiti provano a ridurre il distacco ma non riescono a portarsi sotto il ventello di svantaggio, e così nell’ultimo quarto il Basket Giovane può riallungare fino al +27 finale, 100-73. Prestazione offensiva completa per la formazione pesarese, che porta ben sette giocatori in doppia cifra, con i 2005 Siepi e Colotti migliori marcatori con, rispettivamente, 17 e 15 punti.

Con gli stessi punti di Todi c’è Urbania, che dopo la prestigiosa vittoria contro Osimo incappa nella terza sconfitta consecutiva, questa volta contro Porto Sant’Elpidio in piena lotta per un posto playoff. La squadra di coach Dutto approccia bene il match, andando in vantaggio 19-15 nel primo quarto, salvo poi subire un parziale di 18-29 che li porta in svantaggio 37-44; al rientro in campo Urbania si riavvicina, 52-55, ma l’assalto finale salta siccome gli ospiti riallungano e portano a casa i due punti, 68-75. Nella prossima giornata il Basket Giovane sarà impegnato a Jesi, ultima in classifica, mentre le due formazioni ottave in classifica, Perugia e Assisi, saranno impegnate la prima contro la capolista Recanati, mentre la seconda osserverà il turno di riposo. Una grande occasione per giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due uscite.

Leonardo Selvatici