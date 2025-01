La sfida. I tedeschi hanno vinto 7 delle ultime 8. Priftis: "Rimbalzi decisivi»

Bonn è reduce da una serie di risultati positivi e nell’ultimo periodo si sta esprimendo molto bene. Sono una squadra di grande stazza e fisicità. Dovremo prestare attenzione principalmente alla transizione difensiva, limitando i primi secondi del loro attacco, ma anche fare una partita molto solida a rimbalzo, contro una squadra che eccelle in questo fondamentale. Per farlo dovremo giocare con energia, concentrazione e determinazione.

L’analisi di coach Priftis punta giustamente il dito anche sul fattore campo che, soprattutto ultimamente, sta pagando importanti dividendi alla compagine tedesca. In ‘Bcl’ infatti Bonn ha vinto sette delle ultime otto gare casalinghe disputate. Per espugnare la Telekom Dome servirà quindi una gara quasi perfetta, in cui Vitali e compagni dovranno seguire alla lettera le indicazioni del proprio coach che ha giustamente sottolineato come la transizione difensiva e la lotta a rimbalzo saranno probabilmente due aspetti fondamentali. In Bundesliga, invece, la squadra di coach Moors è al sesto posto in classifica con 8 vittorie e 6 sconfitte. Sarà il quinto confronto tra le due squadre: le prime due volte in Eurocup (stagione 2014-2015) con Bonn che ebbe la meglio in entrambi i casi, le ultime due invece nella ‘Bcl’ (2022-2023), con una vittoria a testa.

Nel frattempo è già iniziata la prevendita per gara 2 di mercoledì alle 20 al ‘PalaBigi, con il club che garantirà il diritto di prelazione per chi ha sottoscritto l’abbonamento ‘Full’ o solo ‘Bcl’ fino a venerdì. Contestualmente, sarà comunque possibile acquistare i biglietti nei posti liberi da abbonamenti mentre la vendita dei posti non ‘prelazionati’ inizierà sabato. Tutti gli abbonati ‘Full’ o solo ‘Bcl’, potranno esercitare il diritto di prelazione anche online su Vivaticket inserendo il codice alfanumerico TLITE (la sigla TLITE ed i numeri successivi del codice, esclusi quelli dopo il trattino) del proprio abbonamento in fase d’acquisto del biglietto del match. Per esercitare invece la prelazione ‘in loco’ sarà sufficiente presentarsi con una copia dell’abbonamento allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini o nella sede di via Martiri della Bettola.