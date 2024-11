La Stosa si prepara a fare la ‘Guerra’. Il ds Voltolini: "Play molto esperto"

Nuovo innesto per la Stosa che dal mercato degli svincolati piazza il colpo Filippo Guerra (nella foto). Playmaker classe 97 di Gualdo Tadino con alle spalle esperienze importanti tra la B Nazionale e la Legadue, arriva per dare manforte al roster rossoblu in vista del girone di ritorno. Una aggiunta di esperienza per la Virtus che a partire da domenica è chiamata ad un cambio di passo per dimenticare un girone di andata troppo altalenante a livello di prestazioni e risultati. Guerra, che si stativa allenando a Casale Monferrato con la B Nazionale dove milita il fratello Francesco, ha esperienze importanti in giro per l’Italia. Il nuovo play rossoblu ha giocato a Latina e poi a Piacenza, dove diventa da giovanissimo una pedina importante del roster della serie B che raggiunge la promozione in A2 nel 2018, categoria nella quale milita nella stagione successiva. Il suo percorso tocca anche Soresina, Palermo, Empoli, Ancona, Montecatini e Ferrara. "Sono molto contento di essere qui - dichiara il giocatore - Non vedo l’ora di mettermi in gioco con questa nuova maglia. Sono un playmaker, mi piace mettere in ritmo i compagni e coinvolgere tutta la squadra in modo corale. So che in questa prima parte di stagione la squadra non è riuscita a esprimere tutto il proprio potenziale ma sono sicuro che da qui in avanti riusciremo tutti insieme a ripartire al meglio. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto al palazzetto!". "Andiamo ad aggiungere al roster un giocatore con una grande esperienza in categorie superiori tra B Nazionale e Legadue – afferma il direttore sportivo rossoblu Gabriele Voltolini – Siamo contenti perché abbiamo visto in lui grande determinazione nel mettersi di nuovo in gioco e dare una mano alla squadra. Appena arrivato ha subito dimostrato le sue qualità umane e tecniche. Nel roster avevamo un posto lasciato libero in estate da Baldasseroni che abbiamo deciso ora di riempire per dare un aiuto alla nostra squadra e perché, nonostante al momento ci troviamo in una posizione in classifica che non ci premia, vogliamo provare a fare il massimo nel girone di ritorno. Non vogliamo lasciare niente di intentato perché lo dobbiamo alla storia della società, al nostro presidente, al main sponsor e tutti gli altri partner che ci appoggiano oltre che ai nostri meravigliosi tifosi che non ci fanno mai mancare il loro supporto e che meritano di vivere un girone di ritorno da protagonisti. Domenica Filippo sarà già in campo per l’inizio del girone di ritorno che speriamo possa essere diverso a livello di risultati e più clemente anche per quanto riguarda la fortuna che un po’ ci è mancata nella prima metà di stagione. Noi crediamo molto che questo passo avanti possa arrivare e siamo sicuri che squadra e staff beneficeranno del nuovo innesto".