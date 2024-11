La Stosa Virtus espugna il PalaPoggetti. Grande prova di forza. Cecina travolta

CECINA

72

STOSA

98

CECINA: Parietti 2, Pedroni 8, Spagnoli, Bresinski 2, Ticà 2, Bruci 3, Dabo 7, Saccaggi 17, Roventini 2, Pistillo 8, Nannipieri 11, Pistolesi 10. Allenatore Da Prato.

STOSA: Bartoletti 23, Dal Maso 14, Joksimovic 8, Zocca 6, Olleia 2, Costantini 11, Calvellini 18, Gianoli 13, Braccagni 3, Bartelloni, Vegni. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 15-19, 34-45, 52-76.

CECINA – La Stosa domina a Cecina e conquista la prima vittoria esterna stagionale. Grazie ad una prova mentalmente solida e di grande livello tecnico i rossoblù passano al PalaPoggetti. In avvio la Virtus gioca bene partendo da una difesa aggressiva sul perimetro e battendo sistematicamente i cambi difensivi di Cecina. Gianoli da sotto segna il +5 esterno (6-11), ma i locali rispondono per le rime con i canestri di Saccaggi e Pistillo che ridanno la parità ai tirrenici. Sul finire di tempo la Stosa torna avanti grazie ai canestri di Costantini e Joksimovic che portano i senesi sul +4 al primo intervallo. Nel secondo quarto il canovaccio è lo stesso dei primi 10 minuti: i rossoblu senesi costruiscono il loro vantaggio in difesa dove Cecina fatica a trovare soluzioni facili. In attacco Zocca e Calvellini si mettono in ritmo propiziando il 22-29 del 15’.

La Stosa trova la doppia cifra di vantaggio grazie ad un gioco offensivo corale che mette in ritmo a turno protagonisti diversi. I rossoblù allungano sul 32-45 con una tripla di Bartolettti e i canestri in campo aperto di Calvellini. All’intervallo lungo la formazione senese comanda 34-45 dopo i 2 liberi quasi a tempo scaduto realizzati da Saccaggi.

In avvio di terzo periodo i rossoblù di coach Evangelisti (nella foto) provano a scappare. Gianoli nel pitturato è incontenibile e segna 5 punti in un amen. La recuperata di Bartoletti con conseguente contropiede consente alla Stosa di volare sul 38-54 costringendo coach Da Prato al time out. Improvvisamente la formazione locale perde il controllo psicologico del match: Saccaggi prende tecnico e successivamente si fa espellere: iniziano a volare tecnici a giocatori e panchina con la Virtus che ne approfitta per allungare in modo importante (43-65 al minuto 26). Il vantaggio dei rossoblù aumenta sul finire di tempo: il terzo parziale si chiude con la tripla allo scadere di Joksimovic che fissa il punteggio sul 52-76. All’inizio dell’ultimo quarto Cecina prova a non mollare con un paio di canestri di Pedroni e Pistolesi, ma ormai la Stosa è in controllo e chiude 72-98.