La T Tecnica Gema punta ai playoff: sfida decisiva contro Ristopro Fabriano

Fare bottino pieno per blindare sì il quarto posto, ma al contempo agganciare al terzo posto la Luiss Roma e rimane il scia al secondo occupato adesso in solitario dalla Crifo Wines Ruvo di Puglia. È questo l’obiettivo dichiarato de La T Tecnica Gema non solo per il monday night di questa sera al PalaCarrara (salto a due alle 21) contro la Ristopro Fabriano, bensì per l’intero finale di campionato, anche perché l’espressione "vincere aiuta a vincere" non è puro esercizio di retorica applicata allo sport. Arrivare ai playoff in striscia positiva e con un pieno di fiducia sarebbe quantomeno di buon auspicio per un gruppo che punta a fare strada anche nella post-season, nella speranza magari di recuperare anche Mattia Acunzo per giocarsi così le proprie carte con il roster al completo.

Dei tre avversari rimasti da affrontare quello più scorbutico è proprio la Janus guidata da Andrea Niccolai: "È una partita importante per noi oltre che per motivi di classifica anche per stabilizzarci su un livello alto di rendimento alto dal punto di vista difensivo ma anche dell’intensità, nel solco di quanto siamo riusciti a fare a Livorno – commenta coach Marco Del Re - Giochiamo contro una squadra non semplice, perché ha fatto risultati importanti anche al cospetto di avversari di grande prestigio e perché ha un modo di giocare molto particolare, fatto di ritmo, fisicità nei contatti, un uso estremo dei cambi difensivi e del tiro da tre: pronti insomma a partita sporca".

Un sistema di gioco estremo ma che ha pagato e sta pagando dividendi altissimi per Fabriano, che nelle ultime 7 gare ne ha persa soltanto una, contro la Fabo Herons, peraltro allo scadere e dopo aver rimontato da -19 con soli 7 uomini a disposizione: "Dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni siamo in un momento positivo e vincente, non posso dire lo stesso come forma fisica perché abbiamo da un po’ di tempo alcuni giocatori indisponibili – rivela Niccolai –. Aver ottenuto queste vittorie nonostante le assenze importanti è sintomo di una squadra compatta. Ora vogliamo concludere al meglio la stagione". La T Gema è avvisata.

Filippo Palazzoni