La Virtus Certaldo non si ferma più. Vittoria anche in Coppa Toscana

Trionfo bianconero al Pala Francioli di Colle val d’Elsa, dove la Virtus Certaldo alza al cielo la Coppa Toscana di Divisione Regionale 1. Inarrestabile la marcia dei ragazzi di coach Andrea Crocetti, che dopo aver chiuso il 2024 con 16 vittorie in altrettanti incontri tra coppa e campionato, hanno aperto il nuovo anno con altri due successi e il primo trofeo in bacheca.

In semifinale la Virtus Certaldo ha travolto 76-41 (parziali 20-15, 45-21 e 65-32) la Synergy Valdarno subendo la verve degli avversari soltanto nei primi minuti (3-10 al 2’). Poi è un monologo valdelsano con Certaldo che prende le misure e con un secondo quarto da 25-6 si scrolla definitivamente di dosso gli avversari (45-21 all’intervallo lungo). In avvio di ultimo quarto la Virtus tocca il suo massimo vantaggio (70-32 al 32’) prima di alzare un po’ il piede dal gas e andare in gestione fino alla sirena. Questo il tabellino: Niccoli 13, Cerpi 12, Gualtieri 11, Rettori 10, Mencherini 9, Silveira 9, Ceccarelli 5, Donzelli 4, Guainai 3, Basili F.

Nella finalissima, decisamente più combattuta, la squadra di Crocetti e del suo vice Magnani si è invece imposta per 69-57 (parziali 18-14, 37-27 e 50-45) sui padroni di casa del Valdelsa Basket, dominando tutte le fasi decisive dell’incontro. Dopo un avvio punto a punto la Virtus tenta un primo allungo (18-10 all’8’), salvo vedersi rimontare dopo due giri di lancette nel secondo quarto. A questo punto Gualtieri e compagni alzano nuovamente il ritmo e con un parziale di 19-4 toccano al 19’ il massimo vantaggio (37-23), ma i padroni di casa non ci stanno e a cavallo dell’intervallo lungo piazzano un contro break di 20-6 che gli permette di impattare a quota 43 al 27’, che poi diventa 45-45 un minuto dopo. Certaldo, però, ne ha di più e preme nuovamente sull’acceleratore trovando il terzo e decisivo allungo grazie a un parziale di 18-0, che porta al 63-45 del 37’. Nei minuti finali Valdelsa recupera qualcosa, ma la gara è ormai decisa e può partire la festa bianconera con i tanti tifosi presenti sugli spalti. Ecco il tabellino: Gualtieri 14, Cerpi 12, Niccoli 12, Silveira 9, Rettori 7, Ricci 7, Ceccarelli 6, Mencherini 2, Donzelli, Guainai.

"Bella vittoria in una finale non scontata, complimenti a Valdelsa che ci ha messo in difficoltà per larghi tratti della partita – ha commentato coach Crocetti –. Devo dire bravi ai miei ragazzi, che sono riusciti a trovare le energie quando loro ci sono tornati a contatto e hanno dimostrato il carattere e la determinazione che predico sempre, soprattutto a livello difensivo. Ora cerchiamo di ricaricare le pile perché domenica ci aspetta una trasferta insidiosa sul campo della Synergy Valdarno".

Questa invece la gioia del direttore sportivo Luciano Signorini. "Ci tenevamo particolarmente a questa coppa e la dedico a Marco Baldini, pezzo di storia della nostra società che non c’è più. Un grazie poi anche all’amministrazione comunale e in particolar modo all’assessore allo sport Scardigli, che quando abbiamo avuto bisogno ci è sempre stata vicina".

Simone Cioni