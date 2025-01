La Virtus rialza subito la testa

VIRTUS IMOLA91DESIO72

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 7, Ambrosin 5, Anaekwe 8, Pinza 10, Kadjividi 9, Vaulet 23, Morina 16, Zangheri 6, Ricci 7, Fiusco, Vannini, Santandrea. All. Galetti.

DESIO: Fumagalli 9, Adijo, Mazzoleni 8, Torgano 20, Bartninkas 13, Albique 5, Tornari 2, Elli, Cipolla 15, Guglielmone. All. Gallazzi.

Arbitri: Lanciotti e Esposito.

Note: parziali 23-13; 49-33; 75-56. Tiri da due: Virtus Imola 22/33; Desio 20/37. Tiri da tre: 12/33; 8/26. Tiri liberi: 11/17; 8/14. Rimbalzi: 36; 35.

Stavolta la Virtus non ha fatto scherzi e ha cominciato bene il 2025 con una vittoria che vale l’aggancio in graduatoria ai lombardi. Era l’ultima partita del girone d’andata e lo score finale parla di 9 vittorie e 10 sconfitte, un saldo negativo che va decisamente migliorato nella seconda parte di stagione.

La V imolese ha le carte in regola per fare meglio, per andarsi a prendere quelle vittorie sfumate incredibilmente quando i match sembravano già gialloneri. Apre le danze dei canestri Morina (3-0), risponde Cipolla (3-2), ma pure Vaulet segna da tre (6-2): l’approccio giallonero c’è. I lombardi pareggiano al 3’ (8-8), poi mettono il muso avanti con Torgano (8-10). Ma qui gli imolesi piazzano il break di 10-2 che porta il punteggio sul 18-12. La forbice si allarga ancora quando Ricci segna il +10 (23-13), nell’ultimo minuto non si segna più. Primi dieci minuti in cui i gialloneri hanno fatto 3/8 da due e ben 5/11 dall’arco dei tre punti.

Desio prova a spingere per accorciare il divario, ma deve fare i conti con una squadra che sa giocare e dopo 2’33 è sopra di 14 (31-17) con Gallazzi costretto a chiamare time out.

La musica non cambia e a 2’57’’ dall’intervallo la V imolese è sopra di 13 (36-23). Quando scocca il 20’ Imola è sul +16 con Morina e Vaulet con 10 punti a testa, ben supportati da Pinza (8).

Al rientro dagli spogliatoi la partita alza il volume, a metà tempo il canestro di Torgano dall’area riporta gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio (58-49).

Ma nel finale di quarto Imola continua a macinare punti e alla penultima sirena il divario è molto ampio (75-56).

Alla ripresa Albique e Mazzoleni firmano lo 0-5 esterno (75-61).

La tripla di Ambrosin e quattro punti di Morina, e un cesto da 3 di Zangheri portano la Virtus sul +24 (85-61). La gara finisce qui, il resto è solo per le statistiche della Lega.