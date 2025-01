La Virtus sfiora il blitz . Vaulet e Morina show

RAGUSA 92 VIRTUS IMOLA 82

RAGUSA: Calvi 7, Vavoli 8. Adamu 6, Erkmaa 15, Kosic 13, Piscetta 6, Gloria 10, Mirabella, Tumino, Ianelli 2, Bertocco 25. All. Di Gregorio.

VIRTUS IMOLA: Anaekwe 3, Pinza, Vaulet 27, FIusco 2, Zangheri, Kadijividi 2, Morina 26, Masciarelli 8, Ricci 8, Ambrosin 6. All. Galetti.

Arbitri: Spinelli e Toffoli.

Note: parziali 19-24; 43-49; 66-69. Tiri da due punti: Ragusa 24/46; Virtus Imola 20/44. Tiri da tre: 7/24; 10/23. Tiri liberi: 23/25; 12/24. Rimbalzi: 49; 33.

La Sicilia stavolta è amara per la Virtus Imola, i gialloneri dopo essere stati avanti più volte di 11 punti, nel quarto tempo si sono fatti pareggiare e poi superare dalla squadra di casa. Una partita che i virtussini poteva vincere, non è stata la grande prestazione realizzativa della coppia Richard Morina (26) e Santiago Vaulet (27). Nei primi dieci minuti, si comincia con un certo equilibrio, poi gli ospiti sono riusciti ad accumulare 11 lunghezze di vantaggio (8-19; nel finale di frazione però i siciliani hanno rosicchiato ben 6 punti chiudendo sotto di 5 (19-24). Nel secondo quarto, Imola prova a scappare ancora, arrivando sul +9 (24-33), ma qui arriva il break ragusano per il -4 (41-45) a 2’13’’ dall’intervallo lungo.

Negli ultimi 133 secondi si segna pochissimi, due punti i padroni di casa sono 4 quelli degli ospiti per il 43-49 alla sirena di metà partita dove ci sono 15 punti di Morina e 18 di Vaulet.

La coppia Vaulet e Morina continua a segnare, la forbice si allarga con la Virtus che si trova sul +11 (47-58) a 7’22’’ dalla terza sirena. I ragusani non si danno per vinti e risalgono a -5 (60-65) con 2’46’’ ancora da giocare nel terzo quarto. Si chiude con Imola sopra di tre (66-69). Ci pensano ancora Morina e Vaulet a dare un piccolo margine alla V imolese (68-74). Ma c’è una vita da giocare. I romagnoli segnano solo 3 punti, mentre sono 12 quelli interni che valgono l’80-77 a 3’28’’ dal gong. Il canestro della staffa porta la firma di Erkmaa a 1’03’’ dalla sirena (87-80).

Intanto l’Up Andrea Costa Imola ha comunicato che il match contro la Pallacanestro Aurora Desio, inizialmente previsto per mercoledì, è stato ufficialmente rinviato a mercoledì 5 febbraio alle ore 20:30. L’incontro si terrà al PalaBigi di Reggio Emilia, per scontare l’ultima giornata di squalifica del campo.