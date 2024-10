La Virtus vuole tornare a correre. Al PalaRuggi la sfida con Piacenza

Questa sera, alle 20.30, la Virtus Imola giocherà la sua terza partita in 6 giorni. i gialloneri saranno impegnati con la Bakery Piacenza. Dopo il ko di Mestre, Magagnoli e compagni hanno il compito di riscattare la sconfitta e aggiungere la seconda vittoria. Dall’altra parte ci sarà Piacenza che arriverà al PalaRuggi non per fare da comparsa, ma per mettere in difficoltà la V imolese; gli emiliani hanno perso entrambe le gare giocate finora con Treviglio e Legnano. Una Virtus che è chiamata subito a riprendersi il servizio, muovendo la graduatoria e dimenticando in fretta un ko arrivato dopo aver fatto bene nei primi due quarti, poi la scena se la sono presa i veneti. La V imolese si troverà davanti un’avversaria che a Treviglio ha perso nettamente 95-73, mentre nel match casalingo con Legnano la sfida è stata più tirati, ma gli avversari si sono imposti con 6 lunghezze di vantaggio (81-87). I gialloneri non devono assolutamente fidarsi di quello zero in graduatoria con cui i piacentini si presentano al Ruggi, questa è la terza partita in soli 6 giorni.

Un fattore quest’ultimo che può incidere sul piano tattico del match, il campionato è appena cominciato, ed il tour de force a cui sono sottoposte le squadre non è sicuramente semplice da assorbire. Le squadre sono ancora in rodaggio, allenatori e giocatori conoscendo dopo una pre season passata a lavorare in palestra su schemi e condizione, ma pure a giocare amichevoli. Sia Virtus che Piacenza sono due cantieri aperti e lo saranno ancora pure per i prossimi appuntamenti.

Il calendario di quest’anno però non concede tregua, i ritmi serrati e in ogni incontro, difficoltà o meno, l’obiettivo sarà sempre quello di muovere la graduatoria a proprio favore.

La V imolese ha le carte in regola per tornare a vincere, ma attenzione però a Piacenza che non sarà al PalaRuggi per fare la comparsa stendendo oltretutto il tappeto rosso.

Le altre gare: Saronno–Capo d’Orlando; Omegna– Fiorenzuola. Domani Ragusa-Lumezzane; Blacks – Treviglio, Fidenza – Crema, Andrea Costa–Mestre; Legnano – Vicenza; Casale Monferrato–San Vendemiano e Agrigento–Desio.