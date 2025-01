La Vitiello a caccia del bis. Vuole l’oro nella 35 km

Quello che si avvicina per l’atletica leggera locale è un week-end "pazzesco". Si gareggia nella marcia su strada, nei lanci all’aperto, nelle specialità indoor e ancora nella corsa su strada. Iniziamo da Sara Vitiello (Fiamme Oro) che domenica sarà impegnata ad Acquaviva delle Fonti (Ba), nel primo campionato italiano della stagione, la 35 chilometri di marcia che nel 2025 vedrà il suo tramonto, sostituita con polemiche dalle distanze di maratona e mezza maratona. La Vitiello è campionessa in carica, ma incombono le presenze di Federica Curiazzi e Alexandrina Mihai.

Torniamo a domani, per dire che nel pomeriggio dalle 15 a Rubiera saranno presenti tutte le categorie nel Cross Country Day, valido come prima prova del campionato di società di cross e come prova del campionato provinciale individuale. Domani iniziano anche i campionati regionali assoluti indoor che si dividono nei due giorni tra gli impianti di Modena e Parma. A Modena ci saranno diverse specialità, con bei nomi come quelli di Sara Cantergiani o Giulia Guarriello. Farà un certo effetto vedere anche Viola Canovi con la nuova casacca della Fratellanza 1874 Modena. In realtà sembrano un po’ troppi i ragazzi reggiani che cambiano maglia, senza nulla togliere al valore della Fratellanza che disputa sempre le finali "Oro" dei tricolori per società.

Domani e domenica a Modena si disputerà anche la prima giornata dei campionati italiani invernali dei lanci all’aperto con una ventina di reggiani: quindi, oltre al getto del peso che è ancora indoor, troviamo giavellotto, martello e disco. Atre gare indoor con atleti reggiani si svolgono ad Ancona e Padova. Per chiudere restiamo ancora Modena: domenica mattina presso l’omonimo quartiere, si disputa la 47ª edizione della Corsa della Madonnina, molto amata dai reggiani e inserita nel calendario provinciale Uisp. Alle 9 partono i non competitivi sulle distanze di km 2,5, 5 o 12; alle 10 la gara femminile assieme ai master, alle 11 l’agonistica assoluta maschile su km 10.

Claudio Lavaggi