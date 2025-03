L’Abc si rialza con una prova di forza. Dopo tre sconfitte torna a sorridere

ABC CastelLo 76 Campus Varese 61

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi 14, Lazzeri 8, Ticciati n.e., Viviani 5, Marchetti, Falaschi 11, Azzano 8, Nnabuife 4, Cantini 2, Gutierrez 24. All.: Manetti.

CAMPUS VARESE: Carità 19, Bosio, Bottelli 12, Tapparo 12, Scola, Mantovani, Kouassi 6, Reghenzani 1, Scola 9, Prato 2. All.: Roncari.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Parigi di Firenze.

Parziali: 23-19; 48-38; 57-49.

CASTELFIORENTINO – Importante squillo dell’Abc Solettificio Manetti, che dopo tre sconfitte consecutive fa suo il recupero della quarta giornata al Pala Betti contro Varese. Una prestazione intensa ed autoritaria quella dei ragazzi di coach Samuele Manetti, che amministrano con grande concretezza e solidità tutti e quaranta i minuti di gioco. L’Abc ha tirato fuori dal cilindro una prova corale, oltre ad una difesa attenta che, per buoni tratti, ha alzato le barricate rispedendo al mittenti ogni tentativo di affondo dei lombardi. "Sono contento della reazione che abbiamo avuto – ha commentato il tecnico gialloblù –. Adesso serve trovare continuità in vista di una sfida delicatissima tra appena quattro giorni, contro Serravalle. Sappiamo di essere in emergenza ed è necessario compattarci, difendere insieme e soffrire insieme, consapevoli che da adesso in avanti starà a noi mostrare sul rettangolo di gioco tutta la voglia che abbiamo di andare a prenderci salvezza".