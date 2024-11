L’Adamant allunga nella ripresa. Contro Trieste si torna a sorridere

adamant ferrara

106

jadran trieste

71

ADAMANT : Dioli, Sackey 4, Drigo 17, Santiago 16, Tio 14, Yarbanga 9, Solaroli 10, Turini 12, Chessari 4, Ballabio ne, Braga ne, Marchini 20. All. Benedetto.

JADRAN TRIESTE: Batich 16, Gulic 2, Ban 10, Demarchi ne, De Petris 20, Ignjatovic, Jakin 2, Gobbato 4, Malalan 2, Besedic 15, Persi. All. Bazzarini.

Parziali: 22-22; 52-41; 76-62.

L’Adamant ritrova il successo davanti ai mille della Bondi Arena e batte Trieste al termine di una partita indirizzata nel secondo quarto, quando gli uomini di Benedetto hanno accelerato trovando canestri importanti dall’arco. Nel complesso non si è vista ancora la miglior Ferrara, ma è comunque un passo in avanti dopo la brutta prova di Padova: bene Drigo e un redivivo Turini, punti preziosi anche dagli esterni Santiago e Marchini. Avvio soporifero dell’Adamant, che ci mette un po’ a mettersi in ritmo e concede troppi tiri in area allo Jadran, che non si fa intimorire dalla Bondi Arena e parte con il piglio giusto: al 5’ è 9-11, poi Ferrara si accende e trova il vantaggio con il ‘reverse’ di Drigo.

Yarbanga entra bene nel match e Marchini fa altrettanto, ma l’Adamant continua a concedere parecchio all’attacco triestino, che è anche fortunato con la tripla di tabella di Batich che chiude il primo quarto (22-22). Marchini è ‘on fire’ e regala a Ferrara il primo allungo con la bomba del +6, ma Trieste non ci sta e risponde con Besedic, che riporta i suoi ancora sul -2 al minuto 14. Santiago colpisce dai 6,75 per il 37-31, Ferrara trova la prima ‘sgasata’ della serata col cesto di Drigo e la tripla di Marchini per il +11 a tre minuti dall’intervallo.

Turini appare più reattivo rispetto alle ultime uscite e porta Ferrara sul +14 in avvio di ripresa, e Drigo segna cinque punti consecutivi per mantenere i suoi in controllo sopra la doppia cifra di vantaggio: Trieste può poco o nulla contro l’attacco estense che ritrova le percentuali dei giorni migliori (68-53). L’Adamant non è perfetta nelle rotazioni difensive ma è sorretta dal suo attacco anche nell’ultimo parziale, con Marchini che si prende sulle spalle i suoi e toglie le castagne dal fuoco in almeno un paio di occasioni: sei punti in fila e assist al bacio per Solaroli per il +18 al 32’.

La partita sostanzialmente finisce lì, lo Jadran non riesce a far male e Ferrara dilaga negli ultimi possessi: è un successo che ridà fiducia e morale al gruppo biancazzurro, che torna a sorridere e approccia più sereno alla trasferta di Monfalcone.

Jacopo Cavallini