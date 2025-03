L’Adamant si ferma sul più bello. A San Giorgio ko dopo nove vittorie

sangiorgese

74

adamant ferrara

70

SANGIORGESE: Testa 18, Tosetti 10, Costa 14, Frontini, Venier, Bianchi ne, Giarelli 9, Gozo 2, Picarelli R., Zilius 9, Picarelli A. 12, Nikoci. All. Di Gregorio.

ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Sackey 11, Casagrande 7, Drigo 14, Santiago 6, Tio 6, Yarbanga 7, Solaroli 2, Chessari 2, Ballabio 9, Braga ne, Marchini 6. All. Benedetto.

Parziali: 22-20; 37-39; 53-55.

Rimpianti enormi in casa Adamant nella trasferta di San Giorgio su Legnano, dove si ferma la corsa dei biancazzurri, avanti per quasi tutta la sfida ma trafitti nel finale da tre "bombe" consecutive della Sangiorgese, che porta così a casa i due punti. Ferrara si scioglie proprio sul bello, anche sfortunata in un paio di passaggi della partita, e torna a casa con l’amaro in bocca per un successo che sembrava a porta di mano. Partenza sprint dell’Adamant, che corre in contropiede con Ballabio subito in quintetto, la Sangiorgese non è da meno e nei primi minuti la gara è un continuo "batti e ribatti" tra le due squadre: il primo vantaggio dei padroni di casa è firmato Testa, mentre Ferrara fatica in attacco dopo un buon inizio (14-9 al 6’).

Marchini riaccende i biancazzurri per il -1, ma l’Adamant è fallosa coi suoi due lunghi, che al 12’ sono già entrambi a quota due falli: Benedetto decide di abbassare il quintetto e di giocare con Tio da "5", mossa che paga subito i suoi dividendi e che porta Ferrara sul +4 (22-26). La "Sangio" non si scompone e risponde con un break di 10-2, poi l’Adamant si incendia di nuovo in contropiede e con Santiago appoggia al vetro il +6 (32-38). Buon impatto biancazzurro in avvio di ripresa, il canestro di Drigo porta Ferrara ancora sul +6 in una gara che comincia a spezzettarsi dopo i ritmi altissimi dei primi venti minuti: Santiago risponde a Picarelli dall’arco, e poco dopo sigla la tripla del 46-53 che vale il massimo vantaggio per gli estensi. La Sangiorgese ha il merito di restare aggrappata al match e di punire le poche disattenzioni difensive dei biancazzurri, che al 30’ conducono per 55-53.

Pochi canestri e tanta intensità in avvio di ultimo parziale, Chessari commette tre falli in meno di un minuto e Ferrara e già in bonus dopo pochi possessi: l’Adamant mantiene la lucidità e l’appoggio di Tio vale il +5 al 35’, ma negli ultimi possessi sono tre "bombe" in fila firmate Zilius e Testa a ribaltare la partita e a consegnare i due punti alla Sangiorgese. Tanti rimpianti per Ferrara, che ha condotto praticamente per tutta la partita e ha ceduto sul più bello, anche sfortunata su un tiro aperto di Drigo sputato dal ferro.

Jacopo Cavallini