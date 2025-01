L’Adamant torna in campo. Al palazzo con San Bonifacio

Nemmeno il tempo di festeggiare il successo con la capolista Monfalcone, che per l’Adamant è già ora di tornare in campo: questa sera alle 20.30 alla Bondi Arena, turno infrasettimanale contro i veronesi di San Bonifacio, che ancora nutrono una flebile speranza di entrare tra le prime sei.

Quasi impossibile, ma nel caso di esclusione dal campionato della traballante Valsugana e di un cammino negativo di Jesolo e Oderzo, ecco che gli avversari di stasera potrebbero addirittura farsi avanti nella lotta per le prime sei posizioni. Tutto passa da un eventuale colpaccio stasera alla Bondi Arena, ma Ferrara vuole dar seguito al momento positivo e bissare, a distanza di 72 ore, la bellissima vittoria contro la Falconstar, che ha messo in evidenza un’Adamant come non la si vedeva da parecchio tempo.

Ieri, intanto, Roberto Chessari si è sottoposto ad un intervento di artroscopia per risolvere il problema al menisco che lo condizionava da diverse settimane: l’operazione è perfettamente riuscita, restano da capire i tempi di recupero del giocatore, che potrebbero assottigliarsi rispetto ai 45-60 giorni che si ipotizzavano all’inizio.

Certamente coach Benedetto non lo avrà a disposizione per queste ultime due partite della prima fase, poi si valuterà lo stato fisico e il recupero graduale del ragazzo, visto anche il weekend di riposo prima dell’avvio dei play-in (16 febbraio).

L’Adamant ha ricordi dolce-amari della gara di andata a San Bonifacio: vero che arrivò un successo grazie ad alcune giocate decisive negli ultimi possessi, ma dal punto di vista fisico fu una vera e propria caporetto, col grave infortunio al crociato di Turini (nella foto) e quello alla caviglia di Tio, che aprirono settimane di difficoltà in casa estense. Da quella serata a San Bonifacio, i biancazzurri hanno attraversato alti e bassi ma hanno dimostrato una grande forza del gruppo superando i problemi fisici e crescendo nell’ultimo mese, con quattro successi di fila e lo scalpo della capolista. E domenica prossima, ultimo turno della prima fase sul campo di Jesolo, ancora in corsa per i primi sei posti.

INFO BIGLIETTI.

Prevendita sulla piattaforma online www.etes.it e biglietteria del palasport aperta dalle 19. Palla a due alle 20.30 alla Bondi Arena.

Jacopo Cavallini