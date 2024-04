L’altra sfida. Fabo, test con Crema. Rodaggio per i playoff

Fabo Herons Montecatini e Logiman Pallacanestro Crema si apprestano a salutare la regular season sfidandosi questo pomeriggio alle 18 al PalaTerme per la trentaquattresima e ultima giornata del Girone A di Serie B. Se all’andata lo scontro con i cremaschi metteva in palio il primato al giro di boa del campionato e il conseguente accesso alle final four di Coppa Italia di Serie B, un girone dopo l’importanza della gara è decisamente relativa: gli "aironi" ormai sono matematicamente terzi e la Logiman oscilla fra l’undicesimo e il dodicesimo posto, già sicura di non partecipare ai playoff. Come si prepara un match che a livello di classifica non ha alcun tipo di impatto? Di sicuro l’annunciata presenza in tribuna di Dino Meneghin aiuterà Natali e compagni a non staccare la spina, ma coach Federico Barsotti individua anche altri motivi per continuare a tenere il piede premuto sull’acceleratore.

"E’ stata una settimana molto positiva, abbiamo preparato la partita come sempre, anche perché per noi è come se fosse una prova generale in vista dei playoff e Crema per come gioca ha dei tratti in comune sia con Mestre che con Faenza, le nostre due possibili avversarie al primo turno – analizza il tecnico degli ’aironi’ –. L’opportunità di archiviare la regular season vincendo al PalaTerme e chiudere con un record casalingo di 14-3 ci dà grande spinta. Rimanendo a sole tre sconfitte interne, peraltro tutte arrivate con un solo punto di scarto, manderemmo un messaggio importante in vista dei playoff: vincere in casa nostra non è facile per nessuno. Dal punto di vista del gioco mi piacerebbe vedere passi avanti sul piano delle palle perse e se riuscissimo anche a produrre qualche punto in più in contropiede non sarebbe male".

Al netto di qualche meccanismo ancora da oliare da qui al 5 maggio, data di inizio della post-season nobile, il bilancio del campionato per gli "aironi" non può che essere più che positivo: "I ragazzi hanno fatto grandissime cose, abbiamo chiuso il girone d’andata davanti a tutti e ci siamo assicurati la certezza di finire fra le prime tre formazioni del Girone A già da più di un mese – sottolinea Barsotti –. Rimane un po’ di rammarico, anche vedendo la classifica, per un paio di scivoloni che potevano sicuramente essere evitati, certo è che fare meglio della Pielle Livorno da gennaio ad oggi era impossibile. Contro una squadra che ha vinto fin qui tutte le partite del girone di ritorno abbiamo perso di un solo punto a dicembre e all’overtime una settimana fa, avendo in entrambi i casi il tiro per vincere. Questo ci dà grandissima fiducia per il futuro".

