Latina si gioca la salvezza. È condannata a vincere

Conquistata matematicamente la prima posizione, per Forlì quella di oggi a Latina sarà una gara in cui sarà fondamentale anche gestire le energie in vista del rush finale, tanto più contro un avversario la cui classifica testimonia tutte le difficoltà di una stagione sempre passata nei bassifondi. Attenzione però, perché questa sera molte saranno le motivazioni in campo per la formazione pontina: la squadra allenata da coach Giancarlo Sacco, infatti, in caso di ko e di contemporaneo successo di Casale Monferrato contro Chiusi, chiuderebbe la fase ad orologio all’ultimo posto e, in forza dello scontro diretto a sfavore contro Agrigento, retrocederebbe direttamente in serie B senza passare dalla Poule Salvezza.

Insomma, c’è da attendersi una Latina che darà il 100% per conquistare i due punti. E attenzione: anche se dagli altri campi arrivassero notizie favorevoli, comunque i padroni di casa non potranno permettersi di perdere: infatti, secondo la formula di quest’anno, nell’ultima fase ci si portano dietro i punti conquistati tra andata, ritorno e fase ad orologio. E Latina, se anche dovesse evitare l’ultimo posto stasera, deve a tutti i costi incrementare il proprio bottino per aumentare le chance successive.

Roster alla mano, gli avversari di Forlì possono contare su un pacchetto lunghi di grande tonnellaggio, con il bulgaro Alipiev (14 punti e quasi 8 rimbalzi a gara) come punto di riferimento, l’esperto Jacopo Borra (ex Fortitudo con coach Martino) a salire dalla panchina e l’ex Agrigento Samuele Moretti a ruotare come ala grande. Sugli esterni, Salvatore Parrillo e Gabriele Romeo portano consistenza ed esperienza ad un reparto che è completato dall’estro dell’ex Virtus Imola Borislav Mladenov, dal riccionese (scuola Trento) Lorenzo Zangheri e da quel Kenneth Viglianisi che nei forlivesi risveglia amarissimi ricordi ricorda in maglia Eurobasket: suo il canestro da metà campo che fece perdere a Forlì gara1 in casa (oggi ritrova da avversario un compagno di quell’avventura, Daniele Magro). Completa il roster un americano di grande qualità e esperienza in A2 come Demario Mayfield, arrivato in corsa dopo il taglio ad Orzinuovi: 12 punti e 3 assist a gara.

Fisicità, esperienza, voglia di evitare la retrocessione: così i laziali cercheranno di ovviare alle lacune che ne fanno il secondo peggior attacco del torneo, con meno di 69 punti di media realizzati, ma che nella seconda fase ha saputo anche conquistare scalpi importanti, come quello di Trieste e di Verona, battuta in volata per 71-70. Per Forlì, quindi, sarà una partita insidiosa e non semplice, ma riuscire a chiudere questa splendida stagione con un successo sarebbe il miglior modo per prepararsi in vista di un playoff che vedrà l’Unieuro sicura protagonista.

Valerio Rustignoli