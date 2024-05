L’Attila Junior in campo: "Possiamo battere Roma"

"Dobbiamo scendere in campo consapevoli della nostra forza, giocando la nostra pallacanestro in attacco e mettendo più precisione in fase difensiva, soprattutto in alcuni frangenti di gara che a Roma ci sono costate la partita". Vuole la vittoria a tutti i costi Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati che oggi alle 21.15 scenderà sul parquet del palas Medi per giocarsi gara2 dei quarti di finale playoff contro la Virtus Roma, nel campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi, dopo la sconfitta in gara1 a Roma, dovranno aggiudicarsi per forza il match di stasera se vorranno continuare a coltivare il sogno della promozione nella B Nazionale, visto che la serie fra le due compagini è al meglio delle tre partite. "A Roma – osserva l’allenatore dell’Attila Junior Basket – il finale è stato amaro in una partita giocata punto a punto. E sicuramente, fino a qualche minuto dalla fine, avevamo l’inerzia dalla nostra parte. La Virtus, poi, si è dimostrata più pronta a portarla a casa in un ambiente di gioco per noi diverso dal solito". Fatto sta che coach Scalabroni non si dà per vinto e anzi è pronto a giocarsi le sue carte, cominciando dal calore dei tifosi. "La prima partita – ribadisce il tecnico portorecanatese – ha dimostrato che i nostri valori sono simili a quelli di Roma. Adesso vogliamo giocare in un palas Medi pieno, sentire la spinta del pubblico, giocare per loro e per la nostra società per regalare l’emozione della vittoria. Per noi vincere questo match significherebbe avere la possibilità di dimostrare in gara3 che la sconfitta in gara1 è servita a imparare la lezione".